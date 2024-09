“Enrique Vargas me quiere preso”: presidente Gustavo Petro

Luego de que Enrique Vargas Lleras presentara un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no retractarse de los señalamientos en los que lo acusaba de estar detrás del millonario desfalco de la Nueva EPS, el jefe de Estado se pronunció asegurando que Vargas Lleras busca enviarlo a prisión.

“Enrique Vargas me quiere preso. Yo solo he dicho que hay una denuncia en la justicia contra él. ¿Por qué? Porque era miembro de la junta directiva mientras la administración de la Nueva EPS ocultó casi 6 billones de pesos en facturas que no registró en su contabilidad. Que la justicia investigue”, expresó el mandatario.

Le puede interesar Enrique Vargas Lleras pide arresto para Petro si no cumple fallo de tutela tras desacato

Es importante recordar que, en el desacato presentado por Vargas Lleras, se argumenta que, si el presidente Petro no cumple plenamente con el fallo en las 48 horas posteriores a la notificación de la providencia que resuelva el incidente de desacato, se le deben imponer sanciones de arresto y multa, conforme al artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

Además, en una decisión inicial, el Consejo de Estado había ordenado a Petro retractarse de los señalamientos en los que acusaba a Vargas Lleras de estar involucrado en el millonario desfalco de la Nueva EPS.