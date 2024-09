¿Qué es un avance en una tarjeta de crédito?

Las tarjetas bancarias de débito y crédito van tomando cancha como el método de pago más usado en Colombia y el mundo, pues, así como las aplicaciones Nequi y Daviplata, le permiten al usuario distanciarse de cargar dinero en efectivo, dando la oportunidad de pagar todo lo que requiera, con un simple “tarjetazo”, ya sea de inmediato o a cuotas.

En ese sentido, uno de los productos bancarios más solicitados son las tarjetas de crédito, pues además de fortalecer el historial crediticio de los titulares, su correcto uso puede brindarle beneficios y acceso a otras líneas financieras de las entidades bancarias.

A su vez, un uso responsable de las tarjetas de crédito amplía la posibilidad de habilitar suscripciones, hacer depósitos, entre otras utilidades, por lo que muchas personas consultan los requisitos para obtener una tarjeta de crédito por primera vez y sus amplios beneficios.

Sin embargo, justamente algunas personas que desean iniciar su vida crediticia con una tarjeta de crédito encuentran confusión con determinados aspectos técnicos de este producto financiero como, por ejemplo, la diferencia entre fecha de corte y fecha de pago, y además, los avances que se pueden hacer con este tipo de tarjetas.

Avances con las tarjetas de crédito, ¿qué son?

Según explica el Banco de Bogotá, un avance con la tarjeta de crédito “es una opción que le permite retirar de forma parcial o total el cupo de esa tarjeta y puede ser en efectivo o por medio de una transferencia a su cuenta bancaria”, explican.

Así mismo, agregan que dependiendo del tipo de tarjeta de crédito que se tenga podrá aumentar o disminuir el porcentaje del cupo disponible para hacer estos avances.

Sin embargo, el Bank of America advierte de esta práctica en materia de buen comportamiento financiero. “Aunque no es aconsejable usar adelantos de dinero en efectivo con regularidad, quizás los use si necesita dinero y no puede hacer un cargo a su tarjeta de crédito. Sin embargo, asegúrese siempre de considerar todas sus opciones según los costos”.

Otra de las razones que esta reconocida entidad financiera pone sobre la mesa para que las personas piensen dos veces el realizar esa acción es que “los adelantos de dinero en efectivo con frecuencia comienzan a acumular intereses al momento del retiro, es decir, no tienen periodo de gracia”.

Esta misma idea la soporta el banco Bancolombia, que, en materia de intereses, explica lo siguiente: “se empiezan a generar desde el primer día que hace un avance, y se detienen cuando cancela el saldo en su totalidad”.

En esa línea, otra entidad que respalda el tema de los intereses es Nu Bank. “En el mediano plazo puede ser costoso, puesto que el costo de realizar un retiro es mayor que una transacción común. La razón es que se cobran intereses de un avance en efectivo desde el día siguiente en que lo hizo”.

Y, finalmente, nuevamente el Bank of America explica que hay cuatro formas que le ayudarían a evitar hacer este tipo de acciones: