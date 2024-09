Manifestación de venezolanos en el mundo. (Photo by Pedro Rances Mattey/Anadolu via Getty Images)

El exmilitar y empresario estadounidense Erik Prince conversó con La W para dar detalles sobre la campaña ‘Ya Casi Venezuela’ con la que se busca derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Dicha campaña, denominada por sus promotores como una “lucha por la libertad”, fue anunciada en días pasados con una cuenta regresiva que marcaba el inicio de una campaña de recaudación de fondos en la que pueden donar, ya sea en criptomonedas o en moneda convencional, tanto venezolanos como otros simpatizantes del movimiento.

Según su mensaje principal, la plataforma promete que los ciudadanos venezolanos serán “testigos y protagonistas de la caída del régimen”.

No obstante, algunos sectores aseguran que la iniciativa no tendría un camino claro para lograr el objetivo, pues aún no es clara la forma en la que serán utilizadas estas donaciones. Por ahora, las especulaciones sugieren que el uso de este dinero estará orientado a posibles movimientos para financiar grupos opositores o, incluso, servirá para apoyar operaciones directas contra el Gobierno Maduro.

Escuche la entrevista a Erik Prince en La W:

Play/Pause “Queremos aumentar la presión sobre la dictadura Maduro”: promotor de ‘Ya Casi Venezuela’ 18:30 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1726685711_983_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Escuche la señal en vivo de W Radio: