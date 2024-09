¿Qué pasa si tengo un accidente en moto y no tengo licencia? Esto dice la norma

En Colombia, las motocicletas se mantienen como el vehículo más propenso a tener accidentes de tránsito en el país.

Aunque los casos de accidentes viales han disminuido (solo en junio, hubo una reducción de víctimas fatales por estos accidentes del 5%, en comparación con el año pasado), el número de usuarios de motos fallecidos por esta razón sigue siendo muy alto. Del total de fallecidos por siniestros viales entre enero a agosto del 2024, poco más del 61% fueron usuarios de motos.

Como una forma de prevención y cuidado a los conductores y a otros actores de la vía, a todos los conductores de motos se les exige tener su Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), así como su respectiva licencia de conducción. Pero, ¿qué sucede si alguien sufre un accidente en su moto y no cargaba su licencia en ese momento?

¿Qué sucede si conduzco un vehículo sin licencia de conducción?

Esto puede abarcar dos tipos de escenarios:

Si el caso es que el conductor cuenta con la licencia de conducción, pero por alguna razón la extravío o no la llevaba consigo en el momento del accidente

Esta situación puede resolverse de una manera fácil. Como lo determinó el Ministerio de Transporte en 2022, a través de la circular 20221010000601, los conductores pueden presentar la licencia de tránsito y de conducción a las autoridades, ya sea con el documento en físico o a través de un mensaje de datos de la consulta en línea y en tiempo real en el Registro Nacional Único de Tránsito (Runt). Para ello, solo se debe entrar al siguiente enlace y mostrar que el conductor efectivamente tiene su licencia: runt.com.co/consultaCiudadana

Si el conductor que tuvo el accidente de tránsito en realidad nunca ha hecho el trámite para sacar la licencia, la situación es mucho más compleja.

Como señala el Código Nacional de Tránsito Terrestre, si una persona conduce o guía un vehículo (carro o moto) sin haber tenido licencia de conducción puede recibir una sanción con una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (1.300.000 COP) y además su vehículo será inmovilizado en el lugar de los hechos.

¿Qué pasa si tiene un accidente en la moto y el conductor no tiene licencia?

Si además de no tener licencia, el conductor tiene un accidente de tránsito y alguien sale herido, la responsabilidad de tal accidente de tránsito puede recaer en gran parte sobre este conductor. Incluso, como explicó la magistrada Marcela Castillo en el declarativo no. 2019-00022, si la persona que no llevaba la licencia fue la principal víctima del accidente, esta puede recibir un cierto porcentaje de responsabilidad por conducir un vehículo sin licencia.

Lo que se explica en la declaración es que la licencia de conducción es el documento público que autoriza a un ciudadano a la conducción de vehículos en el país. Este lo entregan las autoridades competentes una vez se comprueba que la persona cuenta con las habilidades y capacidades para manejar un vehículo.

Conducir sin licencia, además de conllevar una sanción, representa un peligro tanto para la vida del propio conductor y sus acompañantes, como para el resto de los agentes viales.

Para evitar enredarse en este tipo de procesos y tener un acompañamiento jurídico que le brinde las herramientas clave para defenderse en este tipo de situaciones, una gran opción es suscribirse a planes de defensa jurídica, como los que ofrece BAME.