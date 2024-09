Segundo debate de la reforma laboral no arrancó: la Cámara no votó las ponencias

Este miércoles, 18 de septiembre, la plenaria de la Cámara de Representantes continuó el debate sobre la reforma laboral, en el que se presentaron tres ponencias de archivo de los congresistas Jairo Humberto Cristo (Cambio Radical), Andrés Forero (Centro Democrático), y Luis Miguel López (Partido Conservador).

Desde la oposición, el representante Hernán Cadavid también expresó su preocupación por las posibles consecuencias de la reforma en las empresas y los empleos formales: “Esta es una reforma que no crea empleo, al contrario. Para que esto quede claro, fue el estudio técnico del Banco de la República el que estimó que, de aprobarse este texto, se eliminarían alrededor de 600.000 empleos en Colombia. Esto no lo dijo el Centro Democrático, no lo dijo ningún agitador, sino una estimación técnica del Banco de la República”, dijo.

Cadavid también señaló la carga que esta reforma impondría sobre las pequeñas y medianas empresas, que generan el 90% del empleo formal en el país: “Este texto carga con las mismas responsabilidades y cargas muy pesadas a la pequeña y mediana empresa, sin incorporar ninguna posibilidad diferencial. No hay cómo una persona que tiene dos o tres empleados pueda prosperar con una carga como la que aquí se incorpora”.

Por su parte, el representante Octavio Cardona, del Partido Liberal dijo que no se opone al archivo de la reforma, aunque sí tiene críticas puntuales: “Yo presenté 56 proposiciones a este proyecto de ley, pero no comparto la solicitud de archivo. Lo correcto es debatir el proyecto, aunque hay muchas cosas que no puedo apoyar, como el jornal agropecuario o el tema del salario mínimo en el trabajo familiar”.

La sesión se levantó por falta de quórum, lo que impidió que el debate avanzara. La próxima semana se espera que comiencen las votaciones sobre las ponencias, y, si es el caso, la presentación del informe de ponencia del Gobierno para abrir la discusión del articulado.

Por otro lado, congresistas de los partidos Liberal y Conservador fueron recusados, por lo que no participaron en la discusión. Estas recusaciones están pendientes de resolución por parte de la Comisión de Ética.

En todo caso, esta semana no se logró avanzar significativamente en la discusión de la reforma laboral. Solo se resolvieron los impedimentos presentados por algunos congresistas por posible conflicto de interés, y se expusieron las ponencias de archivo. La votación y el debate de fondo quedaron aplazados para la próxima semana.