¿Cómo aprender a poner límites? Terapeuta entregó algunos consejos

Humberto Montes Sánchez, terapeuta y escritor, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre cómo poner límites.

Según explicó, es muy difícil poner límites porque “hay aspectos en la vida en los que no hemos madurado, no hemos cerrado ciclos y eso hace que actuemos en piloto automático, asumimos que las cosas son iguales a cómo eran en el pasado y de alguna forma tenemos una necesidad interior de aceptación, de mimetizarnos, de pertenencia, esto nos lleva a tomar malas decisiones de no poner límites”.

Añadiendo que “los límites están condicionados por los gustos, por las necesidades que necesitamos satisfacer. Algo que es general es que muchas personas en esa necesidad de aceptación, ni siquiera saben que el límite debe existir. Muchas personas tienen creencias que sin una persona no pueden vivir, que necesitan de alguien para que los mantengan, y eso hace que la personas viva una vida inauténtica”.

En ese orden de ideas, señaló que “lo más común cuando alguien vive en inautenticidad es que comenzamos a sentir culpa hacia nosotros mismos y comenzamos a sentir que les debemos a todos un poquito. Establecer límites es algo que en lugar de cerrar puertas las puede abrir.”

Por otra parte, el terapeuta comentó que hay que aprender a escucharnos, “el detenernos y pensar cómo me hace sentir esto que estoy viviendo es fundamental porque si no nos escuchamos nos convertimos en los monigotes de los demás”.

Escuche la entrevista completa a continuación: