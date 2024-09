JEP cita al general Leonardo Barrero y otros generales por falsos positivos en Cauca

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a declarar al general (r) Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares, al general (r) Óscar González Peña, excomandante del Ejército, y otro grupo de altos oficiales por su eventual responsabilidad en falsos positivos ocurridos en el departamento del Cauca y el Valle del Cauca.

Los llamamientos a declarar tuvieron como uno de los principales fundamentos las declaraciones del coronel Róbinson González del Río, capturado por su supuesta relación con el grupo criminal la Cordillera, y recientemente expulsado por la JEP, pero quien antes de esto, logró entregar su versión voluntaria.

En su declaración, González del Río aseguró que cometió falsos positivos los cuales contaron con la presión de generales de la república como, Mario Montoya (excomandante del Ejército), Juan Pablo Rodríguez Barragán (excomandante de las Fuerzas Militares) y Óscar González Peña (excomandante del Ejército).

“Magistrado: ¿Qué personas asistieron a esa reunión? Compareciente Robinson Javier González del Río: Mi General MONTOYA, mi General GONZÁLEZ y mi General RODRÍGUEZ BARRAGÁN, JUAN PABLO. Magistrado: ¿y a ellos también se les dieron directrices? en ese sentido. Compareciente Robinson Javier González del Río: No. Me llamaron ellos tres y me dan la orden a mí, y ahí digo que “no, que eso no lo voy a hacer”, entonces ellos dicen “Ah, sí va a ser relevarlo”, “mi General, lo que usted considere conveniente”, si me tienen que dar de baja, pues ese tipo resultado no lo voy a seguir haciendo” dijo a la JEP.

En el caso particular del general (r) Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares y excandidato a la gobernación del Cauca por el Centro Democrático, además señalado de relaciones con el grupo criminal “La Cordillera”, su citación se produjo en su condición de excomandante de la Brigada 29 del Ejército en Popayán y una supuesta reunión donde estuvo el presidente Álvaro Uribe y hubo presión por bajas, según el coronel González del Río.

“Asistió mi General PÉREZ MOLINA, comandante de la Tercera División, asistió mi general ERAZO MANSORA, comandante de la Octava Brigada, asistió mi General GOMEZ VERGARA, LEONARDO, comandante de la Tercera Brigada, y asistió mi General BARRERO, comandante de la Brigada 29, la que queda con sede, si la que queda con sede en, en Popayán” dijo el coronel en retiro.

Además, vinculó directamente al general (r) Justo Eliseo Peña como excomandante de la Tercera Brigada del Ejército, con la exigencia de resultados ilegales bajo la modalidad de falsos positivos “express” para reducir la presión por bajas. Dicha brigada agrupa batallones como el Ayacucho, Batallón 57 “Mártires de Puerres”, Batallón Palacé, Batallón del Alta Montaña de Cali, entre otros, donde exintegrantes interrogados por la JEP han admitido la ocurrencia de esos crímenes.

“Mi General JUSTO ELICEO PEÑA venía siendo parte del sistema de las bajas, que se llamaban bajas express para librar presión que se venían realizando en el Comando Conjunto del Caribe que estaba al mando de mi General MONTOYA. Entonces mi General JUSTO ELICEO PEÑA como él hacía ese tipo de bajas y las conocía y sabía, entonces Mi general Montoya para ampliar su poder, su control, su exigencia y, digamos, así sembrar el terror” mencionó González del Río.

Además, producto de las acusaciones del coronel González hoy recluido en prisión, también fue llamado a rendir versión voluntaria en la JEP el general Emiro José Barrios, excomandante precisamente del Batallón Ayacucho “que operó conjuntamente con otras estructuras militares como el Batallón Palacé, el Batallón de Alta Montaña de Cali, Batallón 57 Contraguerrilla “Mártires de Puerres”.

Adicionalmente, fueron citados el teniente Edwin Javier Madroñero, ex subalterno del coronel Róbinson González en el Batallón Mártires de Puérres, a quien señaló de participar en ejecuciones extrajudiciales. Las fechas de las diligencias serán comunicadas en los próximos días.