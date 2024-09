Egan Bernal se prepara para el Gran Fondo de Ciclismo en Bogotá: “Una oportunidad única”

El ciclista colombiano Egan Bernal pasó por los micrófonos de W Fin de Semana y entregó detalles de el próximo Gran Fondo de Ciclismo en Bogotá, evento programado para el 17 de noviembre.

El campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, dijo sentirse “súper contento”, y pese a que no tenía en la cabeza hace un gran fondo, “cuando se nos dio la oportunidad de organizar una carrera de esta magnitud en Bogotá, sentí que tenía que estar presente”.

Según el ciclista, esta es una “carrera para amateurs”, pero con la posibilidad de disfrutar de un circuito diseñado para resaltar lo mejor de la capital colombiana.

El Gran Fondo tendrá dos recorridos: Uno de 115 kilómetros para ciclistas más experimentados, y otro de 60 kilómetros, una opción más accesible para aquellos que no estén tan acostumbrados a largas distancias en bicicleta.

“El recorrido largo tiene la subida a Patios, lo que lo hace más exigente, mientras que el recorrido corto es más amigable”, dijo Bernal.

El evento no solo será una competencia deportiva, sino también “una experiencia urbana única”. Los ciclistas saldrán desde el centro histórico de Bogotá, en la Plaza Bolívar, pasando por el Parque Nacional y la circunvalar.

“Es un circuito muy chévere, y cruzar Bogotá sin tráfico es algo que no se da todos los días”, agregó Bernal, mientras afirmaba lo linda que es Bogotá. “Siento que la gente que lleva toda su vida aquí a veces no lo ve, pero tenemos la Plaza Bolívar, que es historia viva de nuestro país, y a solo 9 kilómetros, el Páramo con sus frailejones. Ese contraste es algo que no he visto en otras partes del mundo, ni siquiera en el Tour de Francia o el Giro de Italia”, agregó.

En cuanto al impacto del evento dijo que están a la espera de la participación de más de 5.000 ciclistas, sin embargo, subrayó que generalmente los ciclistas llevan a 3 o 4 personas más, por lo que sería algo para cerca de 20.000 personas en torno al Gran Fondo.

Finalmente, Egan Bernal dio unas recomendaciones para todos los interesados de hacer parte de este Gran Fondo. “Lo primero es entrenar un poco, no necesitan hacer largas distancias, pero salir dos o tres veces a la semana es importante”, dijo.

También aconsejó llevar una alimentación adecuada: “Comer limpio es esencial, no necesitas alimentos difíciles de preparar; yo mismo como arroz, huevo y aguacate”.