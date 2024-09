“No puede jugar con el pueblo colombiano”: ciudadano que interpuso tutela contra Petro

Gregorio Eljach es el candidato del presidente Gustavo Petro para la Procuraduría General de la Nación.

Aunque la Corte Suprema de Justicia no le dio su voto de confianza a Eljach para ser su ternado a la Procuraduría, el presidente Gustavo Petro sí entregó su voto de confianza al actual secretario del Senado para que sea su ficha en la terna.

No obstante, el ciudadano Saúl Villar Jiménez presentó una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro, argumentando que no se cumplió con el debido proceso en la selección de su candidato, Gregorio Eljach, para el cargo de procurador general de la Nación.

Es de destacar que la terna se conforma por un candidato del Consejo de Estado, otro de la Corte Suprema y uno seleccionado por el presidente de la República. Posteriormente, el Senado vota en pleno para elegir al reemplazo de la procuradora general, Margarita Cabello.

Sobre esto, Saúl Villar habló en los micrófonos de W Fin de Semana y explicó por qué interpuso dicha acción de tutela.

Según mencionó, interpuso una tutela en contra del presidente de la República por “la violación al debido proceso”.

Y añadió: “La Constitución es clara, y evidentemente el presidente no está obligado a hacer un concurso de méritos para elegir su candidato, pero no había la necesidad de hacer una convocatoria, no puede jugar con el pueblo colombiano cuando sabe que tiene el ‘as bajo la manga’”.