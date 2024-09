“Yo no soy antisemita, no confunda y respete”: Petro a embajadora contra el antisemitismo

En medio de su viaje a Chicago, el presidente Gustavo Petro respondió a la embajadora Deborah Lipstadt, enviada especial de Estados Unidos para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo, quien lo calificó de tener una “retórica antisemita”.

“Señora embajadora, los palestinos son semitas de acuerdo con la Biblia, dado que la palabra ‘semita’ designa a los descendientes de Sem y su lengua”, afirmó el mandatario.

Y agregó: “Por tanto, es antisemita matar niños y niñas arrojando bombas en Gaza y no oponerse a ello. Lo más antisemita que hay hoy es repetir el Holocausto de Hitler sobre la humanidad y, en especial, sobre el pueblo palestino”.

En ese mismo mensaje, el mandatario pidió respeto a la embajadora:

“Yo no soy antisemita, no confunda y respete. No soy antijudío, creo en la libertad de cultos, y si hubiera nacido en esa época, habría dado mi vida en la resistencia armada contra los nazis. Pero creo en la libertad que genera el derecho internacional, el cual se construyó tras la derrota de Hitler por norteamericanos, soviéticos y todos los pueblos del mundo: la humanidad. El señor Netanyahu y su gobierno, reo ausente de la justicia internacional, no representan el semitismo, representan el nazismo”, puntualizó.