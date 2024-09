¿Es bueno usar protectores diarios? Esto responden los ginecólogos

Al entrar en la etapa de la pubertad, las mujeres se enfrentan a distintos cambios corporales que llegan a modificar no solo la apariencia física, sino también partes importantes del organismo, trayendo consigo, por ejemplo, la aparición de flujo vaginal, los cólicos menstruales y la menstruación o período, es decir, “un sangrado normal que ocurre como parte del ciclo menstrual de la mujer y que sucede todos los meses”, explica ‘Medline Plus’, sitio oficial de salud del Gobierno de Estados Unidos.

En ese sentido, resulta indispensable aprender a cómo afrontar cada una de estas etapas de la mejor forma posible, pues estarán acompañando la vida de la mujer hasta que inicie la perimenopausia, un síntoma que aparece cuando se produce “la transición a la menopausia, marcando el final de los años reproductivos”, indica ‘Mayo Clinic’. Por eso, entre todos los aliados que puede tener una mujer se encuentran no solo las toallas higiénicas, sino los protectores diarios, un producto que evita la aparición de la humedad, mantiene la zona íntima fresca e incluso limpia al no generar manchas en los calzones o pantys utilizados a causa de residuos por la menstruación y el flujo vaginal.

¿Qué debe conocer sobre los protectores diarios?

Cada día, miles de mujeres emplean este producto íntimo para cuidar su zona V; sin embargo, antes de utilizarlos es importante conocer en profundidad varios detalles; por ejemplo, cada cuánto se deben cambiar, los beneficios de ponérselos e incluso si es o no recomendado por expertos ginecológicos.

Teniendo lo anterior en cuenta, el Dr. Werner Mendling, considerado como el primer ginecólogo en Alemania que investigó la ‘candidiasis vulvovaginal’, indicó que, si bien es seguro usar protectores diarios, estos deben cambiarse con regularidad para evitar la aparición de malos olores, es decir, cada cuatro o seis horas dependiendo de si se lleva ropa apretada, si se realizó ejercicio o la cantidad de sudoración que se tuvo.

Por su parte, la doctora Verónica Abad, señaló en el portal de ‘Nosotras’, que los protectores no estarían “contraindicados por la academia de ginecología ni de pediatría”, pues son productos creados para la higiene femenina; no obstante, es fundamental usarlos adecuadamente, así como conocer cuál de todas las variedades de protectores se adecúa mejor al tipo de piel, esto debido a que en el mercado algunos vienen con desodorantes, perfumes, extractos de algodón y más.

Beneficios de usar protectores diarios

Además de no sentir la incomodidad por tener flujo vaginal en la ropa interior, los protectores no solo brindan limpieza, higiene y protección, sino también evitan la humedad, transpiración de olores y contienen las fugas de gotas de orina que presentan algunas mujeres. Sin embargo, algunas marcas como ‘Nosotras’ han innovado en sus productos, al punto de mejorar sus protectores diarios para que sean respirables, es decir, no acaloran, tienen una cubierta extra suave con extracto de algodón que no genera irritaciones y son aprobados por ginecólogos; asimismo, son ideales para ser usados en todo momento, como después de tener relaciones sexuales, al hacer ejercicio, dormir, entre otros.