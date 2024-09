El poder de un país se mide por su capacidad de destruir la humanidad: Petro en la ONU

En medio de su tercera intervención en la Asamblea General de la ONU, el presidente Gustavo Petro cuestionó el actuar de los gobiernos en todo el mundo, asegurando que ahora solo tiene poder quien tiene las armas y quien destruye a la humanidad.

“En este recinto, la capacidad de comunicación de un presidente depende de la cantidad de dólares que tenga en su presupuesto, en la cantidad que tenga de aviones de guerra y, en el fondo, en la capacidad que tenga su país de destrucción sobre la humanidad”, dijo.

Agregó que “el poder de un país en el mundo ya no se ejerce por el tipo de sistema económico o político, o de ideas que irradie, sino por el poder de destruir la vida de la humanidad”.

En medio de su discurso, el mandatario aseveró que el mundo está ciego y sordo a la guerra en Gaza, afirmando que por esa razón: “no nos escuchan cuando votamos que se detenga el genocidio, aunque seamos mayoría de los presidentes del mundo y representantes de la mayor parte de la humanidad”.

“No nos escucha una minoría de presidentes que pueden detener el bombardeo, es decir, no nos escuchan los presidentes de los países que pueden destruir la humanidad. Si pedimos que se cambie la deuda por acción climática, no nos escuchan las minorías poderosas. Si pedimos que dejen las guerras para concentrarnos en la transformación rápida de la economía del mundo para poder salvar la vida y la especie humana, tampoco nos escuchan”, agregó.

Continuó refiriéndose al tema, especialmente a los discursos en la ONU, asegurando que: “es el poder de destrucción de la vida lo que da volumen a la voz en el recinto de las Naciones Unidas y no se escucha la voz de las naciones que pedimos unir el esfuerzo humano en pos de la existencia. Aquí hablamos, pero no se nos escucha”.

Sumado a esto, indicó que, en la ONU, diferentes presidentes se burlan de cientos de peticiones que piden un cese a la violencia.

“Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina sin que hubiera estallado la primera bomba. Hoy tenemos 20.000 niños y niñas asesinados bajo las bombas, y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos. Con ayuda del poder de comunicación de los medios mundiales en propiedad de los grandes capitales, reordenan el mundo sin democracia, sin libertad”, agregó.

Además, el presidente fue enfático en resaltar que si muere Gaza, morirá parte de la humanidad.

“Cuando muera Gaza, morirá la humanidad. Resulta que el pueblo de Dios no era Israel, ni los EEUU de Norteamérica, sino que era la Humanidad toda y los niños de Gaza eso eran: humanidad, el pueblo elegido de Dios. Están matando al pueblo elegido de Dios: los niños de la humanidad. Hay una razón para este Armagedón del mundo contemporáneo. En la sinrazón de los gobiernos que aplauden el genocidio y que no actúan pronto para cambiar las economías hacia la descarbonización hay una lógica. La lógica no está en el mundo político, ni en este atril donde hablan todos los presidentes”, puntualizó.

Petro arremetió contra Netanyahu, el primer ministro de Israel

En su discurso, Petro también arremetió contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien llamó “criminal”.

“Es en esta desigualdad alcanzada, la mayor de nuestra historia como especie, donde se encuentra la lógica de la destrucción masiva desatada en la crisis climática y la lógica de las bombas que suelta un criminal como Netanyahu sobre Gaza. Netanyahu es un héroe para el 1% más rico de la humanidad porque es capaz de mostrar que los pueblos se destruyen bajo las bombas”, enfatizó.

De otro lado, el mandatario colombiano aseguró que los más ricos del mundo buscan la destrucción de los más pobres, solo para acumular riqueza.

“Ese 1% más rico de la humanidad, la poderosa oligarquía global, es la que permite que se tiren bombas a las mujeres, ancianos y niños de Gaza, o de Sudán, o se bloqueen económicamente los países rebeldes que no encajan en su dominio, porque necesitan mostrar su poder de destrucción al 99% restante de la humanidad para que los dejen seguir dirigiendo el poder del mundo y apropiándose y acumulando cada vez más su riqueza”, dijo.

Fue tajante al asegurar que “la oligarquía global lleva a la humanidad a su propia extinción. Y la política le rinde pleitesía abandonando por completo la idea de la libertad y del poder de los pueblos, la idea de la democracia”.

Por último, hizo un llamado a los pueblos del mundo para que alcen la voz, se hagan sentir y defiendan la humanidad, “el tiempo ya se acabó, o levantamos la bandera de la vida o nuestros pueblos se llenarán de cementerios como nos lo mostró la epidemia”.