Secuestro de estudiante de la ESAP en Arauca: familia exige liberación inmediata

Se trata de René Alfonso Garavito, estudiante de administración de la ESAP, quien fue secuestrado el pasado 20 de septiembre entre Tame (Arauca) y Hato Corozal (Casanare). Él se encontraba con su sobrino, menor de 11 años, cuando llegaron 3 hombres y se lo llevaron sólo a él.

“Esta es la hora que no sabemos absolutamente nada, estamos bastante preocupados porque desde el pasado 20 de septiembre en horas de la mañana, se lo llevaron con rumbo desconocido. Pedimos a las autoridades que por favor nos colaboren y a esa gente armada que lo tiene, por favor que le respeten la vida. Él es un muchacho estudiante de la ESAP y tambien pertenece a un resguardo indigena”, señaló su hermana, Yadira Alfonso, ante los micrófonos de La W.

La familia se entera de este hecho porque al niño lo dejaron a la deriva y como pudo llegó a un lugar para contactarlos. Yadira Alfonso dijo que su hijo está muy afectado y que incluso, se despierta por las noches gritando que “por favor no se lo lleven y que no lo encañonen”.

“El niño está muy angustiado. En ese momento, él llega a la casa de mi mamá y le cuenta todo. Le dijo -mami, agarraron a mi tío y se lo llevaron- después me dieron la noticia y demandamos en la Fiscalía. Desde ayer estamos buscando que la Cruz Roja nos ayude y todos los organismo de socorro”:

Yadira comentó a La W que hasta el momento, las autoridades competentes no han logrado suministrar información sobre el paradero de su hermano, ni cuál grupo armado pudo haber sido el autor de este secuestro.

“Las autoridades me han dicho que están en la búsqueda de mi hermano, pero no hay rastro de la moto, ni de él. Estamos esperando para ver si alguien de esa gente, grupos armados se comunican con nosotros, pero hasta el momento no ha pasado nada”.

Esta no es la primera vez que René pasa por un secuestro. Su familia señaló que hace dos meses lo había retenido un grupo armado por un día, pero que René no había querido poner la denuncia.

“Al parecer, hace algunos meses él salió a cargar una volqueta. De camino, él tuvo que meterse al monte para ir a hacer sus necesidades y ahí se encontró con hombres armados que le hicieron muchas preguntas, lo amarraron y a las 9 de la mañana lo soltaron. Él llegó a la casa muy asustado, pero no quiso poner denuncia, él quiso dejar eso sano”, concluyó Yadira.

La Escuela de Administración Pública (ESAP) se pronunció sobre este hecho pidiendo la liberación y el respeto a la vida de René.

“Instamos a sus captores a respetar la vida y la integridad física y moral de René Alfonso, y a devolverlo indemne, cuanto antes, al lado de sus dos pequeños hijos y del resto de sus familiares, el de sus amigos, de sus compañeros de estudios y de la comunidad que hoy lo extraña y que lo reclama”.

