Congresistas fueron a comisión de crédito público y el país se salva de entrar en default

Tras seis intentos, este miércoles hubo quórum de los congresistas en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y dieron un concepto favorable para dar una garantía para pedir un crédito por US 138 millones para la transición energética.

Específicamente aprobaron un concepto no vinculante a un crédito para otorgar una garantía a la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. (FDN) para contratar una operación de crédito público externo con organismos multilaterales, gobiernos, fondos y otras entidades de apoyo internacional hasta por la suma de US $138,500,000 o su equivalente en otras monedas destinados al Programa de Apoyo a la Transición Energética.

Recordemos que el director de crédito público, José Roberto Acosta, les había pedido en distintas ocasiones a los congresistas que se diera el debate para no entrar en default sobre este asunto, es decir, para no incumplir pagos de créditos internacionales.

No obstante, los congresistas no habían querido asistir porque señalaban que no tenían el detalle de cómo sería la destinación de los créditos que ellos aprobarán.

Pues con esta decisión el panorama cambia y el país se salva de incumplir con los pagos, pese a que todavía falta que haya más aprobación de créditos.