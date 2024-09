Crisis cementerios distritales: Fiscalía abre investigación contra directora de la UAESP

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Consuelo Ordóñez, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de Bogotá, luego de las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción con la administración de los servicios funerarios en los cuatro cementerios distritales de la ciudad.

La investigación surgió luego de haber recibido la denuncia del representante legal de Jardines de Luz y Paz, Eder Parada.

Según narró en el documento de 16 páginas que fue radicado ante la Fiscalía, el pasado domingo 22 de septiembre, Ordóñez le habría exigido un soborno de 5.000 mil millones de pesos para prorrogar por 3 años más el contrato de concesión sobre los cementerios distritales.

El supuesto ofrecimiento se habría efectuado en una reunión realizada el pasado 24 de enero.

“Durante la reunión, esto es, del 24 de enero de 2024, la señora CONSUELO me manifiesta que el estado de abandono de los cementerios es crítico, por lo que se deberían hacer inversiones para su mantenimiento, cercanas a los CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000.000,00), dinero que debía ser tramitado a través del Distrito. De contera que, una vez tratado este tema, me propone “QUE ELLA ME REALIZA UNA PRORROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN POR TRES AÑOS Y BUSCA LA FIGURA PARA CONTRATAR DIRECTAMENTE CON EL CONCESIONARIO EL MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DISTRITALES, PERO A MANERA DE DADIVA o ‘COIMA’, DEBIA HACERLE ENTREGA DE DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000,00) A LA FIRMA DE LA PRORROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Y TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000,00) RESTANTES UNA VEZ SE ADELANTEN LOS MANTENIMIENTOS EN LOS CEMENTERIOS”. Es decir, un total de CINCO MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE que debían ser entregados a la señora CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCON por concepto de dadivas o coimas en atención a la propuesta dada por ella”, se lee en la denuncia.

Entre tanto, desde el pasado 21 de septiembre, Jardines de Luz y Paz suspendió las actividades en los cementerios de Bogotá, esto en medio de un proceso sancionatorio que adelanta la UAES.

Por ello, la alcaldía de Bogotá activó un plan de contingencia para responder ante la situación y garantizar la operatividad de los campos santos.

Debido a esto, la Fiscalía asignará un equipo de investigadores que se encargará de verificar y avanzar en los detalles de las denuncias.

Entre tanto, desde la UAESP se anunció que se designará un director ad hoc que se encargará de la crisis de los cementerios distritales.

A raíz de lo ocurrido, Ordóñez denunció penalmente a Parada por los delitos de injuria y calumnia.