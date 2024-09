Debate de la reforma laboral se reanudará este miércoles tras superar recusaciones

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes rechazó este martes las recusaciones presentadas contra los partidos Conservador y Liberal, que habían suspendido temporalmente el debate de la reforma laboral.

Con esta decisión, la plenaria de la Cámara reanudará la discusión de la reforma impulsada por el gobierno de Gustavo Petro este miércoles 25 de septiembre a las 9:00 a.m. Se espera que sean votadas las ponencias de archivo y la ponencia del Gobierno.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró desde el Congreso: “Hoy ya se resolvieron las recusaciones, de tal manera que el debate vuelve. Mañana a las 9 de la mañana empezará la discusión de la reforma laboral”.

Agregó que “ya no hay ningún pretexto para que no arranque el debate”. En todo caso, se sabe que el Partido de la U no participará de la discusión debido a que mantienen diferencias con el texto.

Las recusaciones habían sido interpuestas por un ciudadano por presuntos conflictos de interés de los miembros de los partidos. No obstante, la Comisión de Ética determinó que no existían fundamentos suficientes.

Ahora, la Comisión de Ética ya había intentado resolver las recusaciones el lunes, pero no lo logró por falta de quórum. Y este martes se decidió con la asistencia de 11 de 20 integrantes que conforman esa célula legislativa.