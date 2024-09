“El Senado se paró en la raya”: comisiones económicas chocan por archivo del Presupuesto

El Presupuesto General de la Nación para 2025 se hundió este martes 24 de septiembre en el Congreso. No hubo acuerdo sobre el monto y se levantó el debate después de que la mayoría de la Comisión Tercera del Senado abandonara la sesión por falta de consenso con el Gobierno.

Así, el Gobierno Nacional tendrá que emitirlo por decreto. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien afirmó que insistirán en sacar la Ley de Financiamiento y que el Presupuesto que se decretará será de $523 billones, a pesar de que dicho monto fue rechazado por el Congreso.

Al respecto, el representante y presidente de las comisiones económicas, José Eliecer Salazar (Partido de la U), y el senador liberal y presidente de la Comisión Tercera, Juan Pablo Gallo, hablaron en La W.

Salazar acusó a la comisión que preside Gallo de sabotear el debate del presupuesto. Desde ese sector, sin embargo, afirmaron que esa fue la única opción que les quedó, dado que el Gobierno no quiso ceder en el punto que inicialmente generó el desacuerdo: el monto del presupuesto.

“No hubo grandeza, no hubo humildad: unos se aferraron a $511 billones y otros a $523 billones. Nosotros presentamos soluciones hasta ayer, incluso hablábamos de $518 billones, y finalmente no hubo decisión”, comentó Salazar, quien señaló directamente a la Comisión Tercera del Senado: “Se retiraron del recinto y, por ello, no hubo quórum para continuar con el debate. No tuve más opción que levantar y suspender el proceso, y hasta ahí llegamos”.

Por su parte, el senador Gallo declaró en La W que desde un principio la comisión había advertido que era “absurdo aprobar un proyecto de presupuesto de $523 billones, ya que está desfinanciado, y aún más aprobar una nueva reforma tributaria que implicaría más impuestos para los colombianos”.

Gallo agregó: “Es una irresponsabilidad, una insensatez, que en medio de una desaceleración económica aprobemos más impuestos para los colombianos y para las empresas. Se le advirtió al Gobierno desde un inicio en la Comisión Tercera; se le pidió que ajustara el monto y eliminara esos $12 billones de la reforma tributaria, no lo hicieron, y nosotros nos mantuvimos firmes”.

Finalmente, Salazar aseguró que la Ley de Financiamiento es indispensable: “Si no la aprobamos, el presupuesto de inversión no será de $82 billones, como está planteado, sino de $70 billones. Imagínense, todos nos estamos quejando porque se redujo la inversión en las regiones”.

