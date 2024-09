Petro se reunió con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas

En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro se reunió con Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina y de la Autoridad Nacional Palestina.

Tras el encuentro, el mandatario colombiano hizo una petición a la ONU en relación con la guerra entre Israel y Hamás.

“Solicitamos una fuerza de paz de la ONU para defender Gaza y Cisjordania”, expresó Petro a través de su cuenta en X.

Antes de esta reunión, el presidente Petro, durante su discurso ante la ONU, hizo un llamado a la comunidad internacional para que escuche las voces de auxilio provenientes de Gaza, donde cientos de niños y mujeres están muriendo como consecuencia del conflicto.

“Por eso no nos escuchan cuando votamos para detener el genocidio en Gaza, aunque seamos mayoría de los presidentes del mundo y representantes de la mayor parte de la humanidad; no nos escucha una minoría de presidentes que pueden detener el bombardeo, es decir, no nos escuchan los presidentes de los países que tienen el poder de destruir la humanidad”, afirmó Petro en su intervención.