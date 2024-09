Yady, la reina de la salsa urbana, quien lucha por posicionar su música

En diálogo con Pacífico Es Más, la cantante de salsa urbana, Yady Angulo, nos habló de sus inicios en la música, de la influencia de su papá y, en general, del apoyo de su familia para el desarrollo de su carrera, que según cuenta, inicia desde muy pequeña, teniendo en cuenta que desde el Colegio ya participaba y ganaba concursos de canto.

“Yo de pequeña era muy traviesa, fui muy curiosa. Recuerdo que yo era feliz comiendo pomarrosa (marañón). Yo andaba en todo ‘tuntún’. Fue una etapa muy bonita jugando rondas. En ese tiempo no había celulares y era más chévere”, dijo.

Le puede interesar Cynthia Montaño y su propuesta de música urbana fusionada con sonidos del Pacífico

Contó que luego tuvo la oportunidad de irse a Quibdó “a estudiar la universidad, soy Trabajadora Social con especialidad en Atención y Educación Social a la Familia. Viví como 15 años en la capital chocoana y allí pertenecí a agrupaciones en las que hacíamos música alternativa”, reveló Yady.

La denominada Reina de la Salsa Urbana confirmó en Pacífico Es Más su paso por ‘La Voz Colombia’, experiencia que destaca.

“Yo tengo una hermana que a donde íbamos me motivaba para que cantara. Me decía: usted tiene una voz bonita y el mundo debe escucharla. Entonces, en una fiesta me grabaron, suben ese vídeo a Facebook, lo ve una persona en Cali y a los días me llamaron a decirme que me regalarían una producción musical. Como a los 15 días sale ‘Soy la misma’, uno de mis grandes éxitos y a partir de allí despegué”, contó.

Yady aseguró que, en algún momento alguien le quiso cambiar su nombre artístico, “me querían poner Yady Y, Porque mi nombre es Yady Yisela. Pero me negué. Recuerdo que con el dinero que pagaron en mi primera presentación pagué mi derecho a grado y desde allí dije puedo vivir de la música”.

Asimismo, Yady le dijo a Pacífico Es Más que algunas de las letras de sus canciones las construye en colaboración, “canciones como solista tengo unas 14, además de covers. También se vienen colaboraciones con otros músicos como lo son: Maricela, Dj Gordo; Los del Templo, Ángel Huellas. Actualmente tengo fechas copadas de giras en Ecuador y Nariño’.

Vea la entrevista completa a continuación: