Denuncian a la bailarina Antonina Canal por presunto acoso laboral

La bailarina de danza árabe Antonina Canal, que reúne en sus redes sociales más de 140.000 seguidores y quien tiene una academia de danza llamada Prem Shakti, ha sido el foco de numerosas denuncias en redes sociales sobre presunto acoso laboral y un trato inhumano a sus exprofesoras y colaboradoras.

La W Radio tiene en su poder chats en donde se evidencia que les pone memorando sin ninguna razón, no les paga a tiempo su salario e incluso, audios como este que escucharán a continuación:

“Trabajar con ella era muy desgastante, personalmente le tenía muchísimo miedo y ejercía una manipulación gigante. Yo empecé a trabajar allí a los 18 años y solo quería bailar. Yo ganaba 5.000 pesos por alumna y había clases que iban 2 o 3. Ella pedía modificar mis hábitos con tal de verme de cierta manera solo con el propósito de que no me sacara de los shows o de clase. Nunca tuve un contrato legal, primas, auxilios de transporte, auxilio de cesantías, vacaciones remuneradas, ni seguridad o medicina laboral”, señaló Camila*, una extrabajadora de la academia quien pidió mantener su nombre en reserva.

“Yo entré a la académica cuando tenía 15 años, fascinada por la danza y enamorada del discurso espiritual que nos daba Antonina. Por mi corta edad y mi experiencia, no me di cuenta de las cosas graves que estaban pasando. A mí nunca me pagó ni una sola vez el dinero, me decía que todo lo que me ganaba en la academia tenía que ser canjeado por clases y yo accedí porque me decía que sin ella yo no era nadie. Ella me decía que, si preguntaban, yo tenía que decir que tenía 18 años”, dijo Sara*, también extrabajadora de la academia Prem Sharki.

Cuentan que durante su proceso con Antonina, les pidió cambiar sus hábitos para conservar sus cuerpos.

“Ella nos decía que el valor que teníamos como mujeres era la capacidad de las otras personas de sexualizarnos. Debía mantener un físico muy específico, teníamos largas horas de entrenamiento que eran después de las 10 pm. No nos permitía comer, en algunas ocasiones no vio comiendo y eso era un gran problema porque para ella representaba falta de compromiso de mi parte. Hubo una ocasión en la que me desmayé y para ella eso fue drama. Esto se repetía de manera constante”, añadió Sara*.

En redes sociales a la academia la muestran como un lugar de sanación femenina, pero por chats que la W Radio tiene en su poder se ve que, al parecer, Antonina se refiere a sus trabajadoras como zombies u orangutanes. Como estas denuncias, ya hay una que reposa en el Ministerio de Trabajo y en redes se pueden encontrar numerosos testimonios.

¿Qué responde Antonina?

La W Radio hizo contacto con la bailarina Antonina canal y respondió mediante un comunicado que solo conocía una queja por presunto acoso laboral por una trabajadora que aún está vinculada a su empresa. Haciendo referencia a los salarios dijo que siempre los pagó puntualmente y sobre los malos tratos, dijo que siempre se ha dirigido a sus trabajadoras o colaboradoras con respeto y comprensión. Sin embargo, los audios y los chats que tenemos dicen lo contrario.