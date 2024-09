El alcalde de Nueva York afronta cargos penales tras una investigación por corrupción

Eric Adams, alcalde de Nueva York. (Photo by Andrew Harnik-Pool/Getty Images) / Andrew Harnik

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, fue acusado de cargos penales tras una investigación federal por corrupción, convirtiéndolo en el primer alcalde de esta ciudad en ser imputado mientras está en el cargo, informó The New York Times.

Según fuentes del diario estadounidense, la acusación permaneció sellada y aún no se sabe qué cargos tendrá que enfrentar Adams, un capitán de Policía retirado que comenzó su labor como alcalde de Nueva York en enero de 2022.

Según información de The New York Post, se espera que el fiscal federal Damian Williams revele el jueves la acusación y que el alcalde se entregue a las autoridades a principios de la próxima semana, informó el medio.

El alcalde se declaró inocente y aseguró que se había convertido en un “objetivo”, por haber defendido a “los neoyorquinos”.

“Si se me acusa, soy inocente y lucharé contra esto con cada gramo de mi fuerza y espíritu”, dijo a The New York Post.

En noviembre de 2023, agentes del FBI confiscaron algunos dispositivos electrónicos de Adams como parte de una investigación sobre la recaudación de fondos políticos durante su campaña de 2021.

Se cree que las acusaciones podrían estar relacionadas con el supuesto apoyo que el alcalde obtuvo de parte del Gobierno turco de canalizar ilegalmente dinero hacia su campaña a la alcaldía.

Los cargos fueron presentados después de que recientemente los fiscales federales exigieran al Ayuntamiento que revelara todas las comunicaciones entre la Administración de Adams con Turquía y otros cinco países más.

Las investigaciones se extendieron hacia algunos de los funcionarios más altos de su administración generando dudas sobre la capacidad de gobernar de parte del alcalde.

Esta noche, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez se sumó a la lista de funcionarios que han pedido la dimisión del alcalde.

“No veo cómo el alcalde Adams puede seguir gobernando la ciudad de Nueva York. La avalancha de dimisiones y vacantes amenaza el funcionamiento del gobierno. Las incesantes investigaciones harán imposible contratar y retener una administración cualificada. Por el bien de la ciudad, debería dimitir”, escribió la progresista en su cuenta de X.