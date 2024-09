Esta es la polémica por la designación de los nuevos ponentes de la reforma a la salud

La designación de los nuevos ponentes para la reforma a la salud generó una dura polémica en la Comisión Séptima de la Cámara, particularmente por la exclusión de la representante Martha Alfonso (Alianza Verde) del grupo de ponentes.

La decisión de dejarla fuera de la construcción de la ponencia fue tomada por el presidente de la Comisión Séptima, Gerardo Yepes, del Partido Conservador. Y Alfonso calificó el hecho como un “cobro político”. Y es que ella jugó un papel clave en el primer intento de la reforma, que se hundió el semestre pasado.

“Creo que muestra los intereses políticos de quienes hoy presiden la mesa directiva de la Comisión Séptima, que terminan anteponiendo otras cosas, no sé qué intereses, a alguien que tuviera la experiencia, el amor, la defensa por esta reforma a la salud”, expresó.

Alfonso también señaló que, pese a su exclusión como ponente, no se va a retirar del debate: “Lamento no tener los espacios dentro del Congreso para convencer a los congresistas de una reforma que es tan difícil, sin embargo, no me van a sacar del debate. Ahí estaré, aportando, cuestionando también lo que esté mal o equivocado”.

Ahora, fue más allá e incluso, aseguró que hay tintes de machismo en la decisión de la mesa directiva. “Soy nuevamente, como muchas otras mujeres víctimas, de ese machismo tan fuerte que hay en la política”, señaló.

Pese a la polémica, Alfonso subrayó que la nueva versión del proyecto mantiene el núcleo central de la reforma, que busca el fortalecimiento de la atención primaria, la eliminación de la intermediación financiera y la recuperación de la gobernanza pública del sistema de salud.

“Es un texto mejor escrito, mucho más conciso, más sencillo de entender, que aclara temas como los convenios de desempeño, que en la reforma actual se llaman así, pero que antes no quedaba claro quién iba a hacer la contratación; ahora lo hará el ADRES”, explicó.

Los coordinadores ponentes son los representantes María Eugenia Lopera /Liberal), Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), Camilo Esteban Ávila (La U) y Jorge Alexander Quevedo (Conservador).

Y los demás ponentes incluyen a los representantes Andrés Forero (Centro Democrático), Jairo Humberto Cristo (Cambio Radical), Juan Camilo Londoño (Verde), Karen Juliana López (Citrep) y Germán José Gómez (Comunes).