Corte Suprema investigará a la congresista Ingrit Aguirre por presunta injuria y calumnia

Santa Marta

La Corte Suprema de Justicia a través de su cuenta en X anunció que inició un proceso de investigación disciplinaria en contra de la congresista del Magdalena, Ingrit Aguirre por los presuntos delitos de injuria y calumnia.

La #SalaDeInstrucción abrió investigación formal a la congresista Ingrid Aguirre Juvinao por los presuntos delitos de injuria y calumnia. Se trata de señalamientos que hizo en sus redes sociales, el 15 de octubre de 2023, contra el alcalde de Santa Marta, Carlos Alberto Pinedo. pic.twitter.com/GwT5nZAeoU — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) September 26, 2024

Según la información suministrada por la entidad, dicha investigación obedece a los señalamientos hechos por la congresista de Fuerza Ciudadana, en contra del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo el pasado 15 de octubre del 2023 en sus redes sociales donde señaló que Pinedo había sido financiado por las mafias.

“Pinedo no le mientas a los samarios, no uses a las mujeres como carne de cañón, no te da vergüenza salir a inventar supuestos delictivos, aquí el de los clanes mafiosos y el que tiene un presunto prontuario es usted”, dice la congresista a través de un video publicado en sus redes sociales.