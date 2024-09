Fue declarado insubsistente el director de tránsito de Bucaramanga

En la mañana de este jueves el director de tránsito de Bucaramanga, Carlos Enrique Bueno en rueda de prensa había anunciado que no iba a renunciar a su cargo a pesar de que asesores de despacho en la alcaldía se lo sugirieran.

Bueno aseguró que no iba a abandonar la dirección de tránsito en medio de la difícil situación que atraviesa la entidad luego de sufrir un ataque cibernético en las últimas semanas. Sin embargo, en las últimas horas fue declarado insubsistente.

Mediante el decreto 0304 de 2024 el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, declaró insubsistente a partir de la fecha al director. Esto se da, luego de que el mandatario anunciara que había pedido la renuncia protocolaria a todos los directores de institutos descentralizados.

“Con tristeza, pero con dignidad he recibido la notificación de mi declaratoria de insubsistencia como director de Tránsito de Bucaramanga porque no acepté las presiones ni acepté la opción conveniente y tradicional de presentar la carta de renuncia a cambio de un cargo de asesor, por el contrario, me mantuve firme en mis convicciones de defender la DTB como patrimonio público, considerar sagrado el dinero de la entidad y de laborar con entusiasmo y un profundo sentido de pertenencia”, escribió el ahora ex director en su cuenta de X.

El mandatario fue enfático en decir que la entidad no será privatizada.