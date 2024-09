Petro denuncia especulación en precios de energía y propone cambios a normativa del sector

Montería

El presidente de la República, Gustavo Petro, visitó la ciudad de Montería para presidir la inauguración del Parque Solar La Unión. Durante su estancia en la capital cordobesa, el mandatario advirtió que las normas que regulan el mercado energético en el país les estarían permitiendo a las empresas generadoras especular con los precios en bolsa.

En sus declaraciones, el jefe de Estado precisó que este tipo de acciones terminan por afectar a la población, poniendo como referencia el caso de los habitantes de la región Caribe que padecen por cuenta de las altas tarifas de energía. Sin embargo, los cuestionamientos del presidente no pararon allí, pues también aseguró que los intereses del denominado status quo estarían limitando el proceso hacia la transición energética.

Lo que más llamó la atención es que Petro acusó al mismo Ministerio de Minas y Energía de dejarse permear por dichos intereses.

“Los intereses del status quo no dejan avanzar, y esos están en leyes, en los gremios, en normas, y lo que más me preocupa, es que están al interior del Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas”, dijo.

Y agregó: “Si la Costa Caribe tiene las tarifas de energía más caras de Colombia y de América, surgen muchas preguntas. Tenemos el sol y no lo aprovechamos, ¿por qué no lo aprovechamos?, porque la fórmula de la CREG no lo permite hasta hace muy poco. Esto que parece tan fácil no se puede es por las normas, porque las normas las han hecho los que sí se ganan gran cantidad al generar la energía”.

En este mismo sentido, Petro indicó que la importación de gas no es una medida exclusiva de su administración, recalcando que la normativa vigente también afecta el suministro de este recurso, dejando al gas extraído del suelo colombiano a un precio más caro que el que es traído de otros países.

“La fórmula que la CREG estableció en el año 1994 no ha cambiado y lo que dice es que el generador eléctrico pondrá su precio en bolsa de acuerdo al más ineficiente; y la energía más ineficiente se llama gas. Ese precio viene con los costos del gas internacional que es el más alto de todos los energéticos que consumimos. A través de un movimiento especulativo, el gas colombiano está saliendo a un precio mayor que el que es importado, lo cual es un robo”, afirmó.

Finalmente, el presidente propuso que “cambie la norma de autogeneración en la CREG, que no debe poner límites a la autogeneración. En la autogeneración no debe haber cobro de distribución y de comercialización menos, porque el dueño de la energía es el dueño de su casa, fábrica o municipio. Si nosotros no abrimos las normas, no habrá una revolución en la generación de energía limpia”.