Unidad de Víctimas desmiente a JEP: niega haber recibido plata que iba para ese tribunal

La Unidad de Víctimas negó haber sido la entidad destinataria de los $450.000 millones que reclama la JEP y acusó al tribunal transicional de “desinformar”. Dichos fondos, según el presidente de la jurisdicción, serían para ejecutar los proyectos restaurativos.

“Invitamos a la JEP a un diálogo efectivo que permita la construcción de planes y programas de contenido restaurativo y reparador en aras de la construcción de una paz estable y duradera para Colombia” señaló la Unidad.

De acuerdo con la Unidad de Víctimas tales fondos no han sido girados ni a ellos ni a nadie, porque por cuenta de la situación fiscal del país el Ministerio de Hacienda aplazó el desembolso de los recursos de la Bolsa Paz 2024, entre los que se supone, estarían los que menciona la JEP.

“Desde la Unidad para las Víctimas hacemos un llamado para que no se hagan afirmaciones sobre procesos que hasta este momento aún no se han consolidado; esto con el fin de no desinformar a la ciudadanía, al país y, sobre todo, a la población víctima”, señala la declaración.

Además, la entidad explicó que, según su versión, se planteó a finales del 2023 la creación de una cuenta dentro del Fondo Colombia en Paz para que fuera manejada por la JEP y de allí obtuviera recursos.

La W pudo establecer que después de una discusión interna que hubo en la JEP con varios magistrados, quienes no estaban de acuerdo con que una autoridad judicial apareciera titular administrando recursos del estado porque consideraban que esa no era su función, luego apareció otra figura: que la representante de la cuenta fuera la Unidad de Víctimas y moviera los recursos bajo el direccionamiento de la JEP. Esto tampoco se concretó.

“En sesión del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz No. 54, la JEP solicitó la eliminación de la subcuenta, pues procedimentalmente no es posible el cambio de titularidad, sino la creación de una nueva. En la sesión No. 55, la Unidad para las Víctimas solicitó el retiro del punto de la creación de la subcuenta, con el fin de revisar técnica y jurídicamente los fundamentos que sustentaban su creación” señalaron.

De manera que, según la Unidad de Víctimas “contrario a lo que se ha afirmado, dicha subcuenta aún no ha sido creada y la Unidad para las Víctimas no ha recibido tales recursos”.