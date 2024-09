¿En base o con base? Esta es la forma correcta de pronunciar este ‘conector’, según RAE

El habla en las personas depende netamente de la ubicación en la que se encuentren, los tecnicismos que usen en su entorno social y la forma gramática en la que conjuguen las palabras, es por ello que la Real Academia Española (RAE) lo define como un “acto individual, producido al elegir determinados signos, entre los que ofrece la lengua, mediante su realización oral o escrita”.

De la misma manera funciona en la ortografía, en la cual se aplican normas establecidas por la lengua española y dichas reglas ortográficas pueden ser de manera general o particular. En el caso de las generales, se aplican para los subsistemas ortográficos, es decir, a las letras, diacríticos, mayúsculas, etc, que pertenezcan a un mismo núcleo, por ejemplo, establecer que todas las palabras esdrújulas llevan tilde y los monosílabos no llevan tilde a menos de ser afectador por la tilde diacrítica.

En las particulares hace referencia a cuando existe más de una posibilidad gráfica para representar una determinada palabra, por lo tanto, aplica para aquellos términos en los que puede cambiar el significado dependiendo la manera en la que se contextualice y se escriba. Es por ello que la RAE establece que “las reglas que deben ser respetadas por todos los hablantes que deseen escribir con corrección, y su incumplimiento da lugar a lo que se conoce como ‘faltas de ortografía’”.

En muchos casos se suelen tener errores de habla u ortográficos y uno de los más comunes es la confusión al conjugar “en base a” o “con base en”. por lo que la RAE detallo cuál es el uso adecuado y por qué se tacha como un error narrativo.

¿Cuál es el término correcto?

La Real Academia Española (RAE) determina que el término correcto de conjugación corresponde a “con base en”, el cual tiene como significado el lugar donde se concertaban equipos y herramientas militares. Con el tiempo se implemento en el ámbito jurídico, haciendo referencia al uso de un apoyo legal, y finalmente se usa en la actualidad para argumentar el uso de un fundamento o apoyo adicional dependiendo la situación que se vaya a exponer.

Errores comunes

Uno de los términos que suele usarse de manera recurrente es “en base a”, teniendo en cuenta que las preposiciones “en” y “a” no están siendo justificadas dentro de la argumentación.

Ejemplo: El proyecto se hizo en base a los planos de la arquitecta.

Otra de las conjugación que puede llegar a cometerse como un error ortográfico es “Bajo la base de” al no tener un relación con el termino principal.