JEP niega la libertad al coronel José Pastor Ruiz, condenado exsubalterno de Hernán Mejía

W Radio conoció que la Sala de Definición de la JEP negó la solicitud de libertad que presentó el coronel José Pastor Ruiz Mahecha, condenado a más de 40 años de prisión por su participación en el plan criminal adelantado por el Batallón La Popa durante la comandancia del coronel Hernán Mejía, donde hubo alianza con paramilitares para recibir cuerpos y presentarlos como bajas en combate.

La jurisdicción rechazó la solicitud de libertad presentada por el coronel en retiro, al considerar que ha incumplido de forma flagrante sus obligaciones con el sistema transicional, primero al no reconocer la competencia de la JEP sobre sí, sumado a que no presentó plan de aportes, ha guardado silencio en las audiencias a las que lo han convocado y en adición, no aceptó cargos.

“A la fecha de esta decisión no ha realizado aportes a la verdad plena y tampoco ha formulado un plan restaurativo para garantizar el derecho a la reparación inmaterial a las víctimas, pese a que está obligado a ello al contar con dos sentencias condenatorias ejecutoriadas”, indicó la jurisdicción.

Asimismo la JEP añadió sobre la actitud de José Pastor Ruiz Mahecha: “De hecho, la falta de compromiso con los derechos de las víctimas persiste hasta la fecha de esta decisión, pues sigue sosteniendo su inocencia incluso respecto de los hechos por los que fue condenado y cuyas sentencias están en firme en la justicia ordinaria”.

A conclusión de la JEP no basta solamente con cumplir los requisitos fácticos estipulados en la ley, 5 años mínimo privado de la libertad (Ruiz Mahecha ya lleva 12), sino que también se deben honrar los compromisos con el tribunal transicional, algo que consideran no ha hecho ni siquiera al haber sido imputado como máximo responsable por los crímenes en La Popa.

Dentro del prontuario que enfrenta el coronel Ruiz Mahecha, también fue declarada la competencia de la JEP sobre los procesos penales por los que es procesado Ruiz Mahecha por falsos positivos en el Caquetá debido al asesinato de un campesino en el año 2005.

“...el señor JOSÉ PASTOR RUIZ MAHECHA era el comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 55 “Mayor Carlos Vidal Aponte” y quien, según las pruebas que obran en el expediente ordinario (disponibilidad probatoria), fue el que ordenó al capitán Nelson Mauricio Molano Calderón y a los soldados a su cargo ejecutar extrajudicialmente a la víctima para reportarla como una baja”, presentó la JEP.

Pero, como el coronel no ha reconocido responsabilidad tampoco por dichos hechos, el caso fue remitido a la Fiscalía de la JEP para que allí se determine si es llamado a juicio también por este proceso, donde igualmente, de ser vencido, podría pagar otros 20 años de cárcel efectiva.

Adicionalmente, fue rechazado en el tribunal transicional el caso en el que el coronel (r) fue condenado a 8 años de cárcel adicionales por tener armamento dentro de su celda en el Centro de Reclusión Militar de Puente Aranda en el año 2015, al no tener relación con el conflicto armado.