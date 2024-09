“Tengo un fuero inviolable”: Cabal rechazó indagación de Fiscalía por señalamientos a RTVC

La Fiscalía abrió de oficio una indagación preliminar contra varios líderes de oposición por sus comentarios sobre el Sistema de Medios Públicos (RTVC) y su gerente, Hollman Morris. Entre los indagados están Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia; la senadora María Fernanda Cabal, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y otros.

Destaca especialmente el nombre de la senadora Cabal, quien ya había sido denunciada por RTVC ante la Corte Suprema de Justicia por sus comentarios sobre una entrevista realizada por Morris a Leonardo Ríos, jefe de los bloques 18 y 36 del Estado Mayor Central de las Disidencias de las Farc.

Al respecto, la senadora Cabal pasó por los micrófonos de La W, donde rechazó la indagación e incluso dijo que es inconstitucional, pues “todos los parlamentarios gozamos de un principio que se llama inviolabilidad parlamentaria”.

Y agregó que los congresistas no son “responsables por opiniones que emitimos en el ejercicio de nuestras funciones. Entonces, lo surrealista es que ahora terminemos nosotros, que gozamos de un derecho, investigados por expresar nuestra inconformidad”, señaló la senadora, quien sostuvo que RTVC entrevista a “bandidos, asesinos y condenados”.

Según RTVC, la senadora emitió una “serie de ataques y publicaciones estigmatizantes en contra de Hollman Morris, confundiendo la labor del periodista con la opinión del actor armado”.

Cabal dijo en su momento que RTVC “se convirtió en caja de resonancia de las Farc (...) Los terroristas no están para ser entrevistados. Guerrilla y paramilitares deben ser sometidos para que paguen por sus delitos”.

En todo caso, Cabal se mantuvo en que la libertad de expresión, protegida por el fuero constitucional, no se puede poner en riesgo por la jurisdicción penal: “No puede abrir una investigación, ni siquiera preliminar, porque hay un fuero inviolable (...) Yo no acepto que terminemos sometidos, y mucho menos bajo la fiscalía, porque la fiscalía no tiene competencia sobre nosotros los congresistas”.

Ahora, también pasó por La W la senadora Isabel Zuleta, quien dijo que, pese a la inviolabilidad parlamentaria efectivamente establecida en la Constitución sobre opiniones y voto, hay que “establecer los límites de esa opinión”, y aseguró que confía en la justicia y que esa apertura se dé con suficiente criterio.