Tenía matrícula cero, pero le están cobrando más de $5 millones

Tunja

Una estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en Tunja, Boyacá, señala que le están cobrando más de 5 millones de pesos para poderse graduar.

Este es el caso de Liliana Ramírez, una estudiante de Ingeniería Ambiental y quien ya culminó sus estudios, pero cuando fue a generar el recibo para cancelar los costos de derechos de grado se encontró que tenía una deuda de $5.292.600, a pesar de que era una de las beneficiadas de matrícula cero. Según el comunicado que le enviaron desde la universidad, los costos de esa matrícula son de los años 2022 y 2023.

“Después de haber terminado materias, el día 26 de septiembre me encontré con la sorpresa que me llegó un correo de la universidad donde me decía que para poder graduarme tenía que pagar un crédito por cada semestre que inscribí de más. Yo era beneficiaria de la matrícula cero y siempre la plataforma nos dejaba inscribir créditos nada más y pues eso generaba un costo de 9.000 pesos y en cada semestre del 2021 al 2024 se generó de manera normal dicho recibo de pago por los mismos $9.000. Cuando me llegó el correo me dirigí a registro y control de la universidad y me dijeron que yo debía $5.292.600, fuera de los derechos de grado”, indicó Liliana Ramírez.

Para esta estudiante de 43 años, esta situación le es muy extraña, porque de acuerdo con lo que le indicaron desde la universidad para los años 2022 y 2023 no habría sido cobijada con el beneficio de matrícula cero.

“Lo que me dice la universidad es que en el 2022 y 2023 no tenía el beneficio de matrícula cero, pero ellos nunca me notificaron nada, yo seguía ingresando a la plataforma y me inscribía normal y ahí me salía que era beneficiaria de matrícula cero y cada semestre pagaba solo los 9 mil pesos”, agregó.

Pero este no sería el único caso de matrícula cero que se habría presentado en la UNAD, ya que habría más estudiantes que están pasando por la misma situación.