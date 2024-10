Conozca cómo puede recargar su tarjeta TuLlave desde Nequi

La Tarjeta Tullave es el medio de pago del Sistema Integrado de Transporte Publico de Bogotá que te permite a los usuarios utilizar los diferente medios de y transporte que ofrece la ciudad, así puede acceder fácilmente a TransMilenio y utilizar las rutas zonales del SITP, incluyendo servicios complementarios y especiales.

Para poder acceder a la recarga por medios digitales es importante personalizar la tarjeta, además, al personalizar la Tarjeta Tullave, podrá disfrutar de beneficios exclusivos, como:

• Descuentos en transbordos para ahorrar dinero en los viajes diarios.

• Opción de viajar a crédito, con pequeños prestamos que deberán ser asumidos en la próxima recarga.

• Recuperación del saldo en caso de pérdida o robo de la tarjeta.

¿Cómo recargar la tarjeta TuLlave desde Nequi?

A partir de la alianza entre estas dos entidades, es muy sencillo realizar la recarga digital de su tarjeta de transporte publico, tan solo debe recordar contar con saldo en la billetera digital, contar con una tarjeta TuLlave personalizada y seguir los siguientes pasos:

Acceda a la aplicación Nequi. Busque en la sección de sugeridos el logo de TuLlave con el titulo “Maas tullave”, si no lo encuentra, busque en el apartado de servicios y seleccione la opción de viajes y transporte en donde podrá encontrar el icono. Ya adentro, encontrará dos campos que debe llenar, por un lado, el número de su tarjeta personalizada TuLlave, este lo encontrará en su tarjeta física, por otro lado, debe proporcionar el monto a recargar, recuerde que el monto mínimo de recarga son 9.000 pesos colombianos y que esta transacción tiene un costo de 200 pesos. Para finalizar, deberá confirmar los datos de la tarjeta, el monto y su correo electrónico, en donde recibirá una factura con su recarga realizada.

¿Qué tipos de tarjetas existen?

Tarjeta Básica

Esta es la tarjeta que aún no ha sido personalizada, esta tarjeta tiene un costo de 8.000 pesos colombianos y podrá ser adquirida en cualquier estación o portal de TransMilenio, no contará con datos personales, por lo que no tiene los beneficios de una tarjeta personalizada.

Tarjeta Personalizada

La tarjeta Personalizada con el nombre e identificación del usuario cuenta con los beneficios de descuentos por transbordo, viaje a crédito y recuperación del saldo en caso de pérdida. Esta tarjeta, al igual que la básica, tiene un costo de 8.000 pesos colombianos, sin embargo, para adquirirla, el usuario deberá realizar un tramite extra, que podrá realizar en portales, algunas estaciones de TransMilenio o en sedes autorizadas por la entidad.

Tarjeta Personalizada Especial

Esta es la tarjeta que va dirigida a poblaciones particulares, como lo son las poblaciones del adulto mayor y las personas con discapacidad, esta tarjeta es personalizada con nombre, identificación y foto del usuario, a diferencia de la tarjeta personalizada estándar, esta tarjeta cuenta con descuentos adicionales dirigidos a esta población.

¿Cómo obtener y personalizar la Tarjeta tullave?

Para obtener su tarjeta personalizada, el usuario deberá acercarse a un punto de personalización, presentar el documento de identificación y completar el formulario con tus datos, este tramite es simple y no toma mucho tiempo, sin embargo en ocasiones las filas pueden ser extensas.