Petro aseguró que en América Latina se está dando un golpe blando

Desde México, el presidente Gustavo Petro se refirió a la situación política en Chile, asegurando que se ha iniciado un proceso de destitución contra su homólogo Gabriel Boric, comparando el caso con lo que, según él, buscan hacer en su contra en Colombia.

“El presidente Boric, de Chile, acaba de recibir la noticia de que han iniciado un proceso de destitución parlamentaria de su Presidencia, algo que tiene mucho que ver con Colombia”, dijo el mandatario.

Petro añadió que esto forma parte de un golpe blando en América Latina, donde no se está aceptando la diferencia política.

“Lo que está mostrando claramente es cómo las extremas derechas han pasado de las dictaduras militares, como sucedió en Chile con Pinochet, a lo que llamamos golpes blandos, que se realizan con técnicas jurídicas inconstitucionales, pero que igualmente burlan el voto popular, el voto mayoritario de la gente, y lo reemplazan por decisiones de poderes fácticos que no toleran que América Latina tenga una diversidad de opinión política. Sobre todo, no soportan que avance en un camino hacia una democracia plebeya, como yo la llamo, porque no puede haber otra cosa en una democracia que un mundo de poder en manos de la gente común”, puntualizó Petro.