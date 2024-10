Debate: ¿cuáles son los argumentos a favor y en contra de la reforma laboral?

El pasado 30 de septiembre, avanzó el proyecto de reforma laboral que se discute en el Congreso de la República con la aprobación de los primeros nueve artículos, los cuales contaron una mayoría justa para que sean aprobados.

Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de controversia entre la oposición y la bancada petrista, ya que los primeros han expresado no estar conformes con el hecho de que el proyecto se vote por bloques y, por lo tanto, han advertido que esto no permitiría la discusión del proyecto. Según representantes de Cambio Radical y el Centro Democrático, el Gobierno estaría presionando a la Cámara para votar igual a como sucedió con la reforma pensional el semestre pasado.

Artículos aprobados de la reforma laboral

Los artículos votados en la sesión y que han sido aprobados hasta el momento fueron los siguientes: