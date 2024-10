Entre 16% y 17% de proyectos de energía renovable se han incorporado al sistema nacional

En entrevista con La W, el director de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), Adrián Correa, se refirió a la situación de los diferentes proyectos de energías renovables que podrían aportar algún suministro de energía eléctrica al sistema nacional, más teniendo en cuenta la compleja situación que se viene afrontando por estos días.

En cuánto a los nuevos proyectos de generación de energía de tipo solar, eólica o térmica, la Upme confirmó que es la entidad que los aprueba aceptando la responsabilidad que tiene en los mismos para que salgan adelante y sean exitosos, confirmando a su vez que Colombia ya cuenta con una operación comercial, la cual espera siga creciendo teniendo en cuenta las necesidades energéticas que existen.

Así las cosas, el director Correa, dijo “para que tengamos una referencia de la magnitud, los colombianos en energía eléctrica tenemos una capacidad instalada de 20 gigavatios; esta Unidad ha aprobado 14.4 gigavatios de proyecto solares que están en diferentes etapas de desarrollo; algunos poniendo su último panel, hasta otros consiguiendo terrenos o en proceso de licenciamiento ambiental”.

Agregó que “acá hay un variopinto de diferentes etapas del desarrollo, actualmente hay ya en operación comercial 1.3 gigas de proyectos solares y un adicional 0.5 gigas de proyectos que están en pruebas que ya están inyectando energía al sistema, actualmente esto permite que las horas del mediodía los colombianos, la demanda se esté atendiendo con un poco más del 10% que proviene de esa energía solar”.

El funcionario, dejó claro que en efecto estos números no son suficientes, pero que se sigue avanzando con un acompañamiento al desarrollo de todos esos proyectos.

Frente a lo dicho por Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), donde aseguró que hay proyectos de energías limpias que no se han podido incorporar al sistema, la Upme confirmó que en efecto eso es verdad, explicando a través de su director Correa, la situación “hay unos proyectos que vienen de las subastas de 2019, 2021, que infortunadamente pues no se han podido incorporar al sistema; más o menos un 16% o 17% de esos proyectos han podido incorporarse, pero una amplia mayoría no lo han podido hacer”.

Ante esa situación la Upme, aseguró que el Gobierno Petro ha entendido desde su inicio esa problemática por lo que ha generado estrategias de acompañamiento interinstitucional en territorio al igual que con las empresas del sector, poniendo como ejemplo La Gerencia Guajira donde varias carteras y entidades del Gobierno han empezado a aplicar dicho acompañamiento logrando destrabar las consultas previas del proyecto de la Línea Colectora que en su tramo sur ya lleva un aproximado del 50% de avance constructivo.

