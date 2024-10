“Las mujeres están liderando el mundo”: Tatiana Franko, creadora del podcast ‘Vos Podés’

Tatiana Franko, periodista, emprendedora y creadora del podcast ‘Vos Podés’, conversó en los micrófonos de Mujeres W sobre su vida, el éxito de sus entrevistas y el empoderamiento de las mujeres.

Para iniciar, entregó detalles de su podcast y de cómo nació la idea, “cuando yo salí de ‘Muy buenos días’ no sabía qué iba a hacer y empecé a emprender con un proyecto que se llama ‘Vos podés’, que antes de ser un podcast ya era un movimiento, y empecé a vender camisetas, hoodies, y me metí en el mundo del emprendimiento, pero era algo desconocido para mí, fue como lanzarme al charco con algo”.

Añadiendo que, pese a esto, “yo creí que era feliz, pero me di cuenta de que no porque mi pasión es comunicar. Es algo bien particular porque el poder de las mujeres está en que siempre sacamos una nueva versión y explorar. En un momento, la pasión por el periodismo me carcomió y me estaba haciendo mucha falta esto”.

Por otra parte, comentó que no es feminista, pero sí considera que “las mujeres están liderando, pero no dominando el mundo, todavía nos falta, siento que vamos en el camino, siento que cada vez se abren más espacios, pero hay una brecha salarial enorme, en esa parte hay que trabajar”.

En esa misma línea, indicó que para su podcast maneja dos procesos distintos con sus invitadas, que pueden ser famosas y mujeres del común.

Escuche la entrevista completa a continuación: