Manejo de EE.UU. a la guerra en Medio Oriente es un fracaso absoluto: analista Vali Nasr

Israel volvió a bombardear el sur de Beirut, bastión del movimiento proiraní Hezbolá, y amenazó a Irán con represalias tras su ataque con misiles, ignorando los llamados internacionales a la desescalada.

Sobre el tema, Vali Nasr, quien fue asesor del gobierno de Barack Obama para la oficina del enviado a Afganistán y Pakistán, pasó por los micrófonos de La W para exponer su análisis de lo que se vive en Medio Oriente.

“La situación se agravará dependiendo del contraataque que llegue, de qué tanto daño pueda hacer”, dijo.

Asimismo, en cuanto a la declaración de persona ‘non grata’ por parte de Israel al secretario general de la ONU, António Guterres, explicó que “no es la primera vez que ocurre, ya en ocasiones anteriores lo ha hecho, esas confrontaciones no han tenido un impacto real sobre la guerra”.

¿Cómo ha sido el manejo del Gobierno de EE.UU. en la guerra?

Nasr se refirió a la administración de Joe Biden y cómo este le ha hecho frente a la guerra, teniendo en cuenta el accionar de los Estados Unidos.

“No creo que Gobierno Biden haya manejado correctamente la situación, de hecho, han perdido el control. No han podido lograr un cese al fuego en Gaza ni en Líbano (…) No han podido evitar la guerra entre Irán e Israel, Estados Unidos no han hecho mucho más allá, podría parar una guerra y forzar una solución diplomática si así lo quisiera, pero ha sido un fracaso”, aseguró.

Finalmente, recordó que la poca acción de Biden podría afectar la campaña de Kamala Harris a la Presidencia como demócratas, pues si la guerra en Medio Oriente se agrava, involucrando a más países, los votantes preferirán una figura de “comandante en jefe” como Trump lo ha representado.

