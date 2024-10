Ayudaremos a salvar a la Universidad de Antioquia: Petro

Magdalena

El jefe del Estado se refirió al difícil momento financiero que atraviesa este centro educativo, para lo cual este miércoles 2 de octubre el movimiento estudiantil convocó una asamblea con todos los actores relacionados con su financiación, entre los cuales se encuentran el Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.

El anuncio fue hecho desde el municipio de Buenavista (Magdalena), donde el presidente Gustavo Petro resaltó la importancia de la entrega realizada este jueves de más de 3.200 hectáreas de tierras a campesinos de la región para la producción de alimentos, al tiempo que se aportarán recursos a la Universidad de Antioquia.

“¿Por qué a los gobernantes antioqueños -no a todos, a los de ahora- no les interesa la suerte de la Universidad de Antioquia? ¿Es que quieren su juventud ignorante? ¿Es que quieren su juventud sumida en las bandas de la violencia eterna, cuando se dan cuenta de que no tienen ninguna posibilidad en su existencia, porque les cerraron las puertas del saber y del arte, de la ciencia y de las matemáticas?”, se preguntó el mandatario.

El presidente Petro resaltó que quien donó las tierras para la Universidad de Antioquia logró entender la importancia del saber. “En cambio allá no van a la reunión con los estudiantes a discutir cómo impulsar el saber en Antioquia y el arte en Medellín para que sea el escenario de la paz, utilizando la misma Universidad de Antioquia que tanta gente y prohombres y pro mujeres ya ha podido sacar a partir del estudio”.

El Ministerio de Educación informó, en este sentido, en un comunicado emitido este martes, que el presupuesto de la Universidad de Antioquia sigue con la misma cantidad destinada por la Gobernación de Antioquia desde 2022 y solo han crecido los recursos del Gobierno Nacional.