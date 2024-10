Comisión de Acusación tomará nuevas pruebas sobre Daily Cop y vuelos en campaña Petro

La investigación sobre las cuentas de la campaña presidencial de Gustavo Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara avanza en la etapa de recolección de testimonios clave.

Precisamente, este 3 de octubre, el triunvirato investigador, conformado por Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe y Wilmer Carrillo, practicó tres nuevos testimonios ordenados desde el 29 de agosto.

Los representantes escucharon los testimonios de César Eduardo Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Dagoberto Quiroga Collazos, expresidente del 0artido Colombia Humana, y William Henry Belandia, presidente de la Federación Nacional de Educadores (FECODE).

Con estos testimonios buscan indagar sobre su conocimiento de la financiación de la campaña ‘Petro presidente’ y corroborar información documental ya recopilada.

Ahora, en una rueda de prensa, el triunvirato informó que el 19 de septiembre también se escucharon los testimonios de Marlene Montenegro Díaz y Fabián Romero Acosta, quienes participaron en la auditoría externa de la campaña, realizada por la firma Nexia y Montes Asociados.

Por otro lado, en las próximas semanas, se seguirán recopilando pruebas relacionadas con temas como la posible participación de la empresa Daily Cop y el transporte aéreo de la campaña.

Según los representantes, una vez finalice la fase probatoria, se emitirá una decisión para presentar una ponencia al resto que la Comisión y que se tome una decisión formal sobre si el Congreso abre o no investigación al presidente Gustavo Petro.

Por el momento, Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos, aseguró que “las investigaciones que se adelantan sobre la superación de los topes de campaña, teniendo en cuenta lo que invirtió el día de las elecciones para la vigilancia, es un error en la apreciación en el caso”, dijo.

Según explicó, no pueden ser tenidos en cuenta para valorar los gastos de campaña, pues el día de la elección ya no en un día de campaña: “se está haciendo una valoración errónea (...) eso no se puede sumar”.