La Fiscalía de Francisco Barbosa pasó la tierra de unos narcotraficantes a otros: Petro

Magdalena

El presidente Gustavo Petro visitó este jueves el sur del departamento de Magdalena, en donde el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), hizo entrega de 3.280 hectáreas de tierras, que beneficiarán a 411 familias de productores campesinos.

Durante su discurso lanzó una serie de críticas relacionadas con la desigualdad en la tenencia de tierras y como a través de su gobierno están entregándolas a los campesinos. “En este mes de octubre esperamos la entrega más grande de tierra al campesinado de este país, 50 mil hectáreas en diversos lugares”, precisó.

El mandatario cuestionó que predios entregados por exjefes paramilitares para la reparación de las víctimas han aparecido en poder de la organización multicrimen del ‘Clan del Golfo’.

Durante su intervención el presidente criticó severamente al exfiscal Francisco Barbosa, a quien acusó de no defender las tierras “encontramos que las 8 mil hectáreas de Buenavista estaban en manos de un concejal del pueblo, no sé cómo el Fiscal General de la Nación; pero ahora si entiendo ciertas frases, el señor Barbosa, se negó a entregar el listado de bienes que la Fiscalía tenía por función legal recoger de lo que entregaban los paramilitares para que con esa tierra y dinero se indemnizara a sus víctimas”, aseveró.

“Por estas tierras pasó el paramilitarismo, diversos grupos, matando jóvenes y líderes, simplemente porque se habían atrevido a pedir la tierra que es de ellos, no de los paramilitares. Ahora tenemos 7.000 personas esperándonos en Córdoba, en Buenavista, donde vamos a entregar… pic.twitter.com/CVwjmaIawm — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 3, 2024

La Fiscalía le entregó las tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo o no las supo defender o no le interesó y entonces tenemos que la Fiscalía de Barbosa lo único que hizo fue pasar la tierra de unos narcotraficantes asesinos, a las manos de otros narcotraficantes asesinos y así no se puede construir paz”.

Asimismo, explicó que en este momento la Reforma Agraria en Colombia avanza gracias al mecanismo de entrega voluntaria y considera necesario ajustar las normas para acelerar el proceso.

“Tenemos que sentarnos con el Congreso de la República y discutir si podemos facilitar que el campesinado de Colombia tenga la tierra fértil de este país y entonces podamos ser una potencia en la producción de alimentos, en la agroindustrialización del alimento, en un alimento que llegue barato a la familia colombiana o que se pueda exportar por el mar y enriquecer a toda la sociedad”, aseveró.

Estos predios productivos entregados serán utilizados en pequeña ganadería y cultivos de maíz, yuca, ahuyama, arroz secano y plátano, entre otros productos de pancoger.