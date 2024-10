¿Por qué no es posible hablar de paz?: Petro al comandante del ELN

Desde el departamento de Córdoba, en medio de un evento de entrega de tierras con la presencia de Salvatore Mancuso, el presidente Gustavo Petro cuestionó el actuar de los hombres y líderes del Ejército de Liberación Nacional, ya que han perdido las banderas ideológicas instauradas por el padre Camilo Torres, dándole importancia a lo instaurado por los cárteles mexicanos.

“(…) Ya no sabe distinguir entre lo que decía el sacerdote hablando de amor al pueblo, que es el verdadero dueño de esa sotana del padre Camilo Torres Restrepo. Pero antes de resolver aquí en entregarle la sotana, ¿por qué esa palabra del amor eficaz no conmueve hoy al comandante de su propia organización, en la cual participó? ¿Por qué no es posible hablar de paz? ¿Por qué no es posible resolver los problemas de manera conjunta y la desconfianza va llenando de odio y de venganza el cuerpo humano?”, cuestionó el mandatario.

El mandatario insistió en que es momento de dejar la “tentación de Pablo Escobar” y mejor dedicar el tiempo para buscar formas de resolver el conflicto en Colombia, teniendo en cuenta también lo que está pasando en el mundo, específicamente en Medio Oriente.