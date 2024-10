RTVC no es portavoz del terrorismo, ella nos pone una lápida: Hollman Morris a Cabal

Una fuerte polémica se desató después de que la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, criticó una entrevista que del gerente de RTVC, Hollman Morris, con unos disidentes de las Farc en Antioquia, mencionando que el sistema de medios públicos era “una caja de resonancia de las Farc”

Morris pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre las acusaciones de la senadora Cabal y parte de la oposición en su contra.

“Ante este escenario constante por parte de la senadora Cabal y como gerente de medios públicos me veo en la obligación de interponerle una denuncia ante la Corte Constitucional por injuria y calumnia”, dijo.

Asimismo, recordó que en Colombia los periodistas son población declarada de alto riesgo.

“Yo soy objeto de medidas cautelares de la CIDH, y estas le obligan al Estado y a sus funcionarios protegerme y respetarme (…) Lo que hacen el Centro Democrático y Cabal es estigmatizarme, considero que, dadas las circunstancias, han llevado a que me amenacen, siento amenazada mi vida y la honra de RTVC”, aseveró.

Hollman Morris trajo a colación lo ocurrido en el pasado con el expresidente Álvaro Uribe, quien también se refirió como “canal del terrorismo” a Canal Capital, comparándolo con lo que hizo la senadora Cabal.

“Por estos mismos hechos el senador Uribe fue llamado por la Corte y mediamos, lo mismo que está haciendo cabal con RTVC. Estos hechos de hostigamiento no se deben repetir”, afirmó.

“RTVC no es portavoz del terrorismo”

Finalmente, alzó la voz por los señalamientos contra el sistema de medios públicos, aseverando que RTVC no es portavoz del terrorismo.

“Yo he sido objeto de la más criminal persecución por parte del DAS, se están repitiendo los mismos actos que me llevaron al exilio hace más de una década, porque no hay conciencia de lo que están haciendo Cabal y miembros de la oposición (…) No se puede justificar que cabal llame a RTVC caja de resonancia del terrorismo cuando sabemos que eso es ponerle la lápida a uno”, cerró.

