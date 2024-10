“Sin garantías”: expresidente Uribe explicó por qué se retiró de audiencia en su contra

A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe explicó las razones por las que se retiró de la audiencia preparatoria en su contra. Según dijo, responde al reiterado rechazo de la juez de otorgar un plazo de siete días a su defensa para verificar la información de los dispositivos del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado como el ‘testigo estrella’.

De hecho, por esa misma razón, la defensa de Uribe interpondrá una acción de tutela alegando que se le habrían vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

Uribe lo explicó de la siguiente manera. “En septiembre la señora juez aceptó que la defensa requería la copia digital y el teléfono y el computador del testigo Monsalve. Estos dispositivos están en la Corte Suprema que los había decomisado. El acceso terminó de darse este lunes, 30 de septiembre, al final de la tarde. El teléfono y el computador de Monsalve tienen más de 800 gigas, la razón anterior los peritos pidieron un plazo para realizar la inspección a los contenidos y ese plazo se le pidió a la señora juez que lo negó”.

Agregó que no basta con la copia digital hecha por la Fiscalía, pues se necesitan los dispositivos originales, ya que, según dijo, habría una incongruencia grave entre la copia que fue enviada a la Corte y los dispositivos de grabación, que recientemente entregaron.

Según Uribe, fue por esas razones que su abogado, Jaime Granados se retiró de la audiencia: “le rogué a la señora juez que no me dejara sin pruebas. Ante su negativa, no me dejó opción que retirarme de la audiencia como horas antes lo hizo el Dr. Granados”.