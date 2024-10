¿Qué es el Fondo Emprender del SENA y cuáles son los requisitos para acceder?

Según el artículo 40 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el Fondo Emprender creado por el Gobierno Nacional fomenta la creación de empresas y la generación de empleo en Colombia a través de capital semilla condonable y reembolsable con el propósito de reducir la brecha laboral y apoyar la generación de iniciativas empresariales de mujeres de todo el país.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), este programa busca financiar ideas innovadoras, sostenibles y de gran impacto por medio de convocatorias públicas nacionales y regionales para todas las poblaciones del país. Los interesados en acceder a los servicios de emprendimiento, pueden acercarse de manera presencial a los Centros de Desarrollo Empresarial.

Requisitos para acceder

El Fondo Emprender del SENA señaló que este fondo está dirigido a todos los ciudadanos colombianos de todo el territorio nacional que busquen desarrollar iniciativas empresariales en cualquier sector económico, y que cumplan con las condiciones de la convocatoria.

Aprendices SENA que hayan finalizado la etapa lectiva de formación titulada dentro de los próximos 24 meses, así como egresados de estos programas que hayan culminado y obtenido el título.

Estudiantes que se encuentren cursando los dos últimos semestres de su formación profesional o que hayan completado el 80% de los créditos académicos de un programa de educación superior reconocido por el Estado*.

Estudiantes que hayan concluido materias de un programa de pregrado reconocido por el Estado* dentro de los últimos 24 meses.

Técnicos, tecnólogos, profesionales, magísteres o doctores de instituciones nacionales o extranjeras que hayan culminado y obtenido el título de un programa reconocido por el Estado de conformidad con la legislación colombiana.

Aprendices activos del programa SENA Emprende Rural (SER) que certifiquen el cumplimiento de 200 horas del programa de formación o egresados de este programa.

Ciudadanos colombianos caracterizados como población vulnerable que acrediten esta condición ante las autoridades competentes, y que hayan completado 90 horas de formación en cursos afines al área del proyecto.

Connacionales certificados por la Cancillería colombiana como retornados con retorno productivo, que hayan completado por lo menos 90 horas de formación en cursos afines al área del proyecto.

Además, resaltaron que para recibir esta ayuda, no pudieron haber sido beneficiarios anteriormente en una convocatoria de Fondo Emprender, no estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la ley para contratar con el Estado, no desempeñar ningún cargo público al momento de presentarse al Fondo Emprender y no tener vinculación laboral o contractual con el SENA.

¿Cómo inscribirse al beneficio?

De acuerdo a la entidad, podrá postular su plan de negocio en la plataforma www.fondoemprender.com.

Según se describe en los términos de la convocatoria, podrán presentarse planes de negocio de cualquier sector económico, y en estos debe incluirse el impacto social, ambiental y financiero positivo que cumpla con las características de los negocios.

Este documento contiene información clara y suficiente sobre los componentes y elementos del emprendimiento y debe cumplir con los requisitos del Fondo Emprender. Tenga en cuenta que para la formulación del plan de negocio deberá contar con el acompañamiento y asesoría de un Centro de Desarrollo Empresarial del Fondo Emprender del SENA.