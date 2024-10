Remezón en Colpensiones: despiden a tres directivos técnicos, ¿por su ideología?

Hay remezón el Colpensiones. W Radio conoció que despidieron a César Méndez, director de historia laboral, quien llevaba más de 12 años en esa entidad y es una de las personas del país más conocedoras en la materia. También sacaron a Any Benitez, vicepresidenta del programa BEPS, que llevaba más de 6 años allí, así como a una asesora.

Los tres estaban en la entidad pública de pensiones desde administraciones anteriores y eran técnicos.

Fuentes han señalado que Jaime Dussan, presidente de esa entidad, está buscando tener personas cercanas a su ideología, justo en momentos en los que Colpensiones se prepara para recibir a millones de afiliados cuando entre a regir en julio del 2025 la reforma pensional.

No obstante, desde adentro se dice que no cumplían las metas y por eso fueron despedidos. Sin embargo, nos dicen que el asunto es que no tienen el personal necesario y que los que entran no cuentan con el perfil que se requiere.

Lo que hemos conocido es que en reemplazo de Any Benitez llegaría Juan Carlos Hernández, director de Pensiones y Otras Prestaciones del Ministerio del Trabajo, como parte de un compromiso político por haber sacado la reforma pensional adelante.

Entre tanto, la entidad busca contratar a más personal para prepararse de cara a la implementación de la reforma.