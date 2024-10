Estas son las 10 palabras más usadas en ingles, según Oxford: ¿qué significan?

El inglés es uno de los idiomas más hablados del mundo ocupando la primera posición con 1.460 millones de personas nativas o extranjeras; además, es enseñado en colegios, universidades e institutos debido a la relevancia que tiene actualmente, logrando que cada vez más sean las personas que practican y hablan esta lengua. Por su parte, saber un segundo idioma como el inglés resulta de utilidad porque abriría muchas puertas no solo académicas, sino también laborales, permitiendo que las personas accedan a mejores y competitivos sueldos.

Sin embargo, para obtener un nivel adecuado, varios optan por registrarse en cursos gratuitos o en línea con profesores nativos que les enseñen más sobre la lengua; asimismo, otros estudian de manera autónoma por medio de plataformas en las que se integran audios, videos, libros, entre otros componentes indispensables para la gramática.

A pesar de todas las herramientas que existen actualmente para el aprendizaje de este idioma, es usual que algunas personas se les dificulte su formación a raíz de las distintas complejidades de la lengua porque, al igual que en el español, suele albergar reglas gramaticales, palabras extrañas, así como extensas.

¿Cuáles son las palabras más usadas en inglés?

A continuación le contamos las palabras más usadas del idioma inglés según el corpus de Oxford. Las primeras son casi todas preposiciones y artículos, con algún verbo y conjunciones.

The — el/la/los/las.

— el/la/los/las. Be — ser/estar.

— ser/estar. To — a/para/hasta…

— a/para/hasta… Of — de.

— de. And — y.

— y. A — una/una.

— una/una. In — en/dentro de.

— en/dentro de. That — ese/esa.

— ese/esa. Have — tener (también funciona como verbo auxiliar).

— tener (también funciona como verbo auxiliar). I — yo.

— yo. It — él/ella (versión neutra).

— él/ella (versión neutra). For — para/durante.

— para/durante. Not — no.

— no. On — encima de/encendido.

— encima de/encendido. With — con.

— con. He — él.

— él. As — como/ya que.

— como/ya que. You — tú.

— tú. Do — hacer (también funciona como verbo auxiliar).

— hacer (también funciona como verbo auxiliar). At — en/a las.

Cuatro verbos en español que no tienen traducción al inglés

Hay varias palabras en español que no existen en inglés, eso sí, se podrán encontrar términos parecidos o que puedan usarse en su reemplazo, pero la palabra como tal NO podrá traducirse al otro idioma. En W Radio le contamos cuatro verbos usados muy comúnmente en la sociedad que no tienen traducción al inglés.

Trasnochar

El diccionario de la RAE lo define como “dicho de una persona: pasar la noche, o gran parte de ella, velando o sin dormir”, es decir, es cuando no llega la hora de sueño a las horas debidas, sino que se pasa gran parte de la noche despierto. Lo más cercano a ‘trasnochar’ que se puede decir en inglés es to stay up all night.

Madrugar

Es el opuesto a trasnochar, la RAE lo define como “levantarse al amanecer o muy temprano”. Para expresar en inglés que está madrugando no hay una traducción exacta, sino que debe usar el término “despertar temprano”, es decir, wake up early.

Estrenar

La RAE la define como “hacer uso por primera vez de algo”, es muy usada en Colombia para referirse a cuando se usa ropa nueva, sin embargo, no tiene una traducción en inglés. En ese idioma depende del caso, es decir, si se está estrenando ropa, se debe usar to show for the first, en cambio si un artista estrena un nuevo sencillo, se usa launch y release.

Tutear

Según la RAE esta es la acción de “dirigirse a alguien empleando el pronombre de segunda persona para el trato de confianza o familiaridad”, usando el ‘tú’. En inglés no hay traducción, es más, nisiquiera existe el fenómeno lingüístico, ni tiene reemplazo. Esto porque la segunda persona del plural en inglés siempre es you.