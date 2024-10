Jan Yunis, ciudad de la Franja de Gaza. (Photo by Hani Alshaer/Anadolu via Getty Images)

Algunos se quedan con el 7 de octubre y no ven el genocidio: embajador palestino en España

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el primer año del conflicto entre Israel y Hamás que se ha llevado principalmente en la Franja de Gaza.

“Es impresionante que eligen una fecha para comenzar la historia e ignoran lo anterior, como si todo comenzara el 7 de octubre y no que esto es una consecuencia de la rivalidad que vive el pueblo palestino desde 1948″, afirmó.

“Hemos sido categóricos en rechazar la muerte de cualquier ser humano, independiente de su género, su origen, su etnia”, añadió.

A propósito de las declaraciones del líder de Irán, Alí Jamenei, que aseguró que las acciones de Hamás el 7 de octubre de 2023 estaban justificadas, el embajador palestino señaló que no se hacen cargo de las expresiones de los demás, solo de su pueblo.

“Yo me responsabilizo por la política palestina, lo que dicen los demás es su responsabilidad. Hemos sido claros en nuestro apedo al Derecho Internacional Humanitario, la Convención de Ginebra y todo lo que tenga que ver con la vida”, dijo.

Fue de esta manera que reafirmó el respeto de Palestina a la vida humana, pero pidió a la comunidad internacional que recuerden lo mismo cuando se refieren a palestinos, libaneses y demás.

“Cuando se aplica el derecho a la autodefensa, que no sea exclusivo de unos y no de otros. Lo que hace Israel no es autodefensa, es genocidio”, comentó.

Además, comentó que el objetivo del gobierno israelí es “exterminar” a un pueblo.

¿Cómo debe actuar la comunidad internacional?

Para el embajador es claro que Israel, junto a sus aliados, “pretenden imponer una realidad” y por eso aseguró que muchas personas y estados “se quedaron pegados con el 7 de octubre como el inicio y no están viendo el genocidio que se está perpetrando”.

De esta forma, señaló que tanto los estados europeos como Estados Unidos perdieron el control del gobierno israelí, por eso les pidió no entregarle más armas a Netanyahu para que de esta manera no pueda continuar con el conflicto.

Sin embargo, aclaró que no se puede renunciar a un posible cese al fuego, pues “toda guerra se cierra con un acuerdo político”.

Escuche la entrevista completa con el embajador palestino en España

Play/Pause Algunos se quedan con el 7 de octubre y no ven el genocidio: embajador palestino en España 15:24 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1728301274_941_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Escuche La W EN VIVO a continuación