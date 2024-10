5 politiqueros pagos no se burlarán del voto popular: Petro reacciona a investigación CNE

Advirtiendo una movilización masiva, el presidente Gustavo Petro rechazó la determinación del Consejo Nacional Electoral de formular pliego de cargos en su contra por presunta violación de topes electorales en la campaña que lo llevó a la Presidencia.

En un acto público en el oriente de Antioquia, el mandatario de los colombianos calificó a los magistrados como politiqueros pagos y advirtió que “el presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia . Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así. Aquí no hay un pueblo arrodillado”.

Durante su discurso, el jefe de Estado dijo que “están intentando quitarle el derecho político a quien votó por Petro (…) a lo que van es a un golpe de Estado, no somos bobos para no notarlo”.

El presidente Petro anunció que “llegó el momento de moverse, no hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular”.