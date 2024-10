No dejaremos que se roben en los escritorios lo que ganamos en las urnas: Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar. (Photo by: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

A través de su cuenta en X, el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, se pronunció sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formular cargos contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial.

“El CNE no investigó a Duque por la ‘ñeñepolítica’. No investigó a Santos por Odebrecht. Investigan a Petro sin tener las facultades. Eso se llama golpe de Estado. No dejaremos que se roben en los escritorios lo que ganamos en los territorios y en las urnas”, expresó Bolívar.

Por su parte, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, también manifestó su respaldo al presidente Petro.

“Presidente Gustavo Petro, usted no está solo. Las mujeres populares, trabajadoras por la paz y por un país justo, estamos a su lado. Defenderemos nuestro derecho a vivir en paz y lo acompañaremos en esta decisión por el cambio”, afirmó Cuartas.