“Nosotros hemos actuado conforme a la ley”: juez Sandra Heredia sobre tutela de Uribe

La juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá aseguró que ha sido garante de los derechos del exsenador Álvaro Uribe Vélez, procesado por presunta manipulación de testigos.

El pronunciamiento de la juez Sandra Heredia se dio en medio de la sesión de la audiencia preparatoria de juicio que se realizó en la mañana de este martes.

Precisamente, la juez reaccionó a la intervención del abogado Reynaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda, principal víctima en este caso, quien señaló que la defensa del también expresidente ha sido desleal en este caso.

Según destacó, supuestamente, el abogado Jaime Granados habría actuado indebidamente al reclamar la presunta violación de los derechos de su cliente (Uribe Vélez). No obstante, no alcanzó a explicar las razones de sus afirmaciones, pues la juez Heredia lo interrumpió para asegurar que es innecesario hacer ese tipo de precisiones, pues indicó que el país ha visto lo que ha ocurrido en la audiencia.

La juez, además, se refirió a la acción de tutela que interpuso la defensa de Uribe Vélez, argumentando la violación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

“Nosotros hemos actuado conforme a la ley; dentro de mi criterio, se le han respetado los derechos y garantías”, afirmó.

#NoticiaW | La juez 44 Penal del Circuito, Sandra Heredia, dijo que no ha violado los derechos de @AlvaroUribeVel.





Dijo también que no suspenderá la audiencia preparatoria de juicio que se adelanta contra el exsenador, por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, hasta que no exista una orden judicial.

“Yo no puedo entrar a obligar a una parte que ha asumido una actitud y esa es una circunstancia que tampoco me va a obligar a suspender el acto procesal, hasta tanto el superior funcional no emita una orden”, dijo la juez.

También dijo que los audios de la misma audiencia demuestran lo que ha sucedido y la protección de los derechos del acusado.

“Doctor Reinaldo, esas constancias yo las considero innecesarias porque los audios mismos nos revelan lo que ha sucedido al interior de este acto procesal y así tendrá la oportunidad nuestro superior de revisar el proceso; ya le remitimos la carpeta tanto para el recurso de queja como para la acción constitucional y son ellos los que nos indicarán finalmente si, efectivamente, tiene o no la razón el señor defensor”, manifestó la juez.

La juez 44 del Circuito, Sandra Heredia, suspendió la audiencia preparatoria de juicio que se lleva contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez hasta mañana, miércoles 9 de octubre, a partir de 8:00 de la mañana. La defensa intervendrá

Entre tanto, luego que el delegado de la Procuraduría hubiese intervenido en la diligencia, se programó la continuación de la diligencia para este miércoles 9 de octubre a partir de las 8 de la mañana.