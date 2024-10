“Lo mejor es el diálogo y vernos a la cara”: MinInterior por Acuerdo Nacional

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió al Acuerdo Nacional presentado por el Gobierno, que busca llegar a consensos para mejorar el país con la participación de todos los sectores.

“El Acuerdo Nacional se ha venido construyendo desde el discurso de instalación del Congreso el pasado 20 de julio. Estamos haciendo pactos territoriales y vamos a ir a los territorios para encontrar soluciones, el camino se va construyendo”, afirmó Cristo.

El alto funcionario también respondió a las críticas de varios gobernadores sobre la reducción en el presupuesto de las regalías.

“Hemos dialogado con la mayoría de los gobernadores sobre las regalías y el presupuesto. Se ha presentado una propuesta que disminuye los ingresos de los departamentos, pero ya hemos abierto un diálogo con ellos. En todos los escenarios, lo mejor es el diálogo, mirarnos a la cara y buscar respuestas. Seguimos avanzando, y la próxima semana tendremos una reunión para evaluar en qué fallamos y así llegar a acuerdos”, explicó.

Además, Cristo se refirió a las críticas de sectores políticos que se oponen al Acuerdo Nacional.

“Lamento la posición del expresidente Gaviria, pero la bancada liberal, varios de sus miembros, están dispuestos a colaborar con el Acuerdo Nacional. No se trata de un acuerdo entre élites políticas. Resalto la posición del presidente de la Andi, quien está dispuesto a construir junto a los sectores, y hay muchas voces sumándose a este proceso”, destacó.

Finalmente, el ministro habló de su relación con el Pacto Histórico y con aquellos que han mostrado su rechazo a esta propuesta.

“Tengo profundo respeto por todos los senadores. La posición del Gobierno, no la mía, sobre el tema de una reelección está totalmente clara y se refleja en el Acuerdo Nacional. No todos están de acuerdo; ojalá Uribe me acepte el café, pues necesitamos una buena dosis de diálogo”, concluyó.